Joven de 25 años es acusado de matar a sus padres, su hermano y su cuñada en Michigan

Las autoridades de Livonia, una ciudad ubicada a unos 32 kilómetros de Detroit, Michigan, investigan un tiroteo doméstico que dejó cuatro personas muertas dentro de una vivienda familiar el martes por la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:35 p.m., cuando la policía recibió una alerta por disparos en una residencia donde convivían varios miembros de una misma familia, según ABC News.

El sospechoso se entregó al salir de la vivienda

De acuerdo con la policía local, al llegar los agentes al lugar, el presunto responsable —un hombre de 25 años— salió de la casa con las manos en alto y afirmó que había disparado contra sus familiares.

El sospechoso fue detenido en el sitio sin que se reportaran incidentes adicionales ni amenazas para la comunidad.

Las autoridades identificaron a las víctimas como los padres del acusado, Sterling Pierce, de 58 años, y Holly Kimball, de 53, quienes fueron hallados sin vida en el patio trasero de la vivienda.

En el interior de una habitación fueron encontrados el hermano del sospechoso, Tanner Pierce, de 22 años, y la pareja de este, Nevaeh Finch, de 21, ambos con heridas de bala mortales.

El jefe de la policía de Livonia, Thomas Goralski, indicó que todos residían en la misma casa, mientras que la joven víctima solía permanecer frecuentemente en el domicilio.

Investigación en curso

Las autoridades señalaron que, aunque existían indicios de una relación conflictiva entre el sospechoso y sus padres, aún no se ha establecido un motivo claro para el ataque.

El jefe policial afirmó que el departamento no tenía registros previos de incidentes relacionados con el acusado.

La investigación continúa mientras el detenido permanece bajo custodia y enfrenta posibles cargos por homicidio múltiple.

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