Jueza niega a Google y a Meta nuevo juicio por caso de adicción a sus redes sociales

Una jueza de California rechazó las solicitudes de Google y Meta para repetir un juicio en el que ambas compañías fueron declaradas responsables por el diseño de plataformas consideradas perjudiciales para usuarios jóvenes, manteniendo vigente un veredicto que les ordena pagar millones de dólares en daños.

La decisión representa un nuevo revés legal para dos de las empresas tecnológicas más influyentes del país, en medio de un creciente escrutinio sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes.

La jueza Carolyn Kuhl, del Tribunal Superior de Los Ángeles, negó las mociones presentadas por Meta Platforms y YouTube, propiedad de Google, con las que buscaban anular el fallo emitido por un jurado y obtener un nuevo juicio.

La demanda fue presentada por una mujer que aseguró haber desarrollado una adicción a Instagram y YouTube desde que era menor de edad. Según su argumento, ambas plataformas fueron diseñadas con mecanismos destinados a captar y mantener la atención de los usuarios de forma excesiva, especialmente entre menores de edad.

En marzo pasado, un jurado concluyó que las compañías incurrieron en negligencia y determinó que debían pagar una compensación total cercana a los $6 millones de dólares. Del monto establecido, Meta fue considerada responsable del 70% de los daños, mientras que YouTube asumió el 30% restante.

La jueza Carolyn Kuhl denegó las solicitudes de Meta y Google/YouTube para anular el veredicto y ordenar un nuevo juicio, manteniendo así el fallo del jurado, de acuerdo con un documento judicial.#Google #Meta https://t.co/kMyMDM7ygq — Ángel Metropolitano (@angelmetropoli) June 11, 2026

La Sección 230 no protegió a las empresas

Uno de los principales argumentos de defensa presentados por Meta y Google se basó en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma federal que generalmente protege a las plataformas digitales frente a demandas relacionadas con contenidos publicados por terceros.

Sin embargo, la jueza Kuhl determinó que el caso no giraba en torno al contenido compartido por los usuarios, sino a las decisiones de diseño implementadas por las empresas. En documentos judiciales, la magistrada señaló que existían pruebas suficientes para que el jurado concluyera que la demandante sufrió daños debido a características específicas de Instagram, independientemente del contenido que pudiera haber visto dentro de la plataforma.

Asimismo, destacó que durante el juicio el jurado recibió instrucciones reiteradas para no basar su análisis en publicaciones o mensajes generados por usuarios, sino en los elementos de diseño que supuestamente fomentaban un uso compulsivo de las aplicaciones.

Empresas anticipan apelaciones

Tras conocerse la decisión, Meta reiteró su desacuerdo con el fallo y adelantó que continuará impugnando la resolución en instancias superiores. Un portavoz de la compañía sostuvo que la teoría jurídica presentada por los demandantes busca eludir las protecciones otorgadas por la Sección 230 y por la Primera Enmienda de la Constitución, por lo que esperan que la sentencia sea revertida durante el proceso de apelación.

Google también anunció su intención de recurrir la decisión judicial. Por su parte, Mark Lanier, abogado de la demandante, afirmó que el resultado era previsible debido a la cantidad de pruebas presentadas durante el proceso.

El caso se suma a una serie de litigios que enfrentan las principales plataformas tecnológicas por presuntos daños a menores de edad. En los últimos años, autoridades, legisladores y organizaciones civiles han incrementado la presión sobre las compañías para que asuman una mayor responsabilidad por el diseño y funcionamiento de sus servicios digitales, especialmente aquellos dirigidos o accesibles a niños y adolescentes.

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