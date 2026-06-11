Es tiempo de fútbol y diversión en Los Ángeles con el Mundial

Kathryn Schloessman, directora ejecutiva del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles, inauguró oficialmente el FIFA Fan Festival en el Memorial Coliseum, que este jueves podría recibir a unos 40,000 aficionados para presenciar en pantallas gigantes el cotejo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El FIFA Fan Festival es una actividad familiar de cuatro días con entradas a 10 dólares para adultos y acceso gratuito para niños menores de 12 años. Contará con pantallas gigantes para ver los partidos y actividades organizadas por los clubes de la Major League Soccer (LAFC y LA Galaxy).

“Ha sido una travesía de ocho años para traer la Copa del Mundo a Los Ángeles, y estamos encantados de iniciar todo el jueves”, dijo Schloessman ante una multitud de miembros de la prensa local, nacional e internacional.

Gianni Infantino encabezó el martes la fiesta del inicio del FIFA Fan Festival junto a la fachada del histórico Memorial Coliseum. Crédito: FWC2026 | Cortesía

Schloessman explicó que para el Comité Organizador era importante traer el Mundial a Los Ángeles: “No solo se trata de albergar ocho partidos en el SoFi Stadium de Inglewood, lo cual es fantástico, incluido el partido inaugural de la selección masculina de Estados Unidos este viernes, sino de cómo aprovechar el Mundial para elevar realmente el perfil de nuestra ciudad en el escenario internacional”.

“¿Cómo mostramos al mundo lo que sucede en Los Ángeles y nuestra gran historia? Esta es una oportunidad increíble”, afirmó la ejecutiva, quien señaló que el Fan Festival es una gran ocasión, no solo para que los visitantes formen parte del Mundial, sino también para que participen los angelinos.

Recomiendan viajar en Metro

Stephanie Wiggins, directora ejecutiva de Metro, aconsejó a los fanáticos del futbol que la mejor forma de llegar a los estadios es por Metro. “El servicio es rápido, es fácil y cuesta solo 1.75 dólares”, informó.

Las estaciones de Metro de Los Ángeles que llevan directamente al LA Memorial Coliseum son la estación Expo Park/USC y la estación Expo/Vermont de la Línea E, así como la estación 37th St/USC de la Línea J. Tras un breve trayecto a pie se llega al estadio ubicado entre los bulevares Exposition y Martin Luther King Jr., sobre las avenidas Figueroa y Vermont.

Gary Levitt, de Sequoia Productions, manifestó su emoción porque la máxima fiesta deportiva del mundo ha cobrado vida. “Planeamos este evento sobre papel durante años “, dijo, e indicó que en la llamada plaza del Fan Fest que se ha instalado en la cancha del Memorial Coliseum habrá 16 actividades interactivas para que chicos y grandes practiquen sus habilidades con el balón, además de que podrían obtener obsequios.

El Fan Festival oficial tiene muchas activaciones para que los asistentes pasen un buen rato. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Piden “respeto por la humanidad”

Los organizadores informaron que el festival contará con la presencia de las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Maple, Zayu y Clutch. Señalaron que esperan que el FIFA Fan Festival se convierta en el principal punto de reunión pública en Los Ángeles para los aficionados de “hueso colorado”, como la familia de Edgar “Shoboy” Sotelo, su esposa Janet y sus hijos Ariela y Alani.

Ellos esperan que la seguridad en el interior y exterior del estadio sea adecuada, frente al temor de la posible presencia de agentes de inmigración, quienes han continuado sus redadas en Los Ángeles, aunque no con la brutalidad mostrada en 2025.

“En Estados Unidos tenemos que entender que el espíritu del fútbol es de unidad y no de división”, comentó Sotelo. “Uno de los símbolos más grandes que tiene Estados Unidos es la estatua de la Libertad, que le da la humanidad a los inmigrantes y a todos los que visiten este país; debemos tener el amor de papá Dios y respeto por la dignidad de todos”.

Sobre la cancha del Memorial Coliseum habrá un verdadero parque de diversiones mundialista que durará cuatro días. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En el FIFA Fan Festival de Los Ángeles, además de las transmisiones de partidos en vivo, actividades para los aficionados, oferta gastronómica internacional y programación cultural, se contará con las actuaciones musicales de artistas como el famoso DJ, productor musical y empresario estadounidense Steve Aoki, así como Deorro, un DJ y productor musical mexicoestadounidense nacido en Los Ángeles; el artista y productor Sickick, Los Lobos, Capital Cities y DJ Ravidrums.

“Es un honor y un privilegio actuar como parte de las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA en Los Ángeles”, declaró Steve Berlin, saxofonista de Los Lobos. “Nos complace unirnos a todos los angelinos para mostrar lo mejor que esta ciudad tiene para ofrecer a nuestros visitantes, y esperamos disfrutar de los partidos con todos”.

Ravi Jakhotia, conocido como DJ Ravidrums, recordó cuando siendo niño vio los Juegos Olímpicos de 1984 y ahora actuará en el Memorial Coliseum para el FIFA Fan Festival: “¡Qué gran trayectoria!”, dijo.

“Es un honor para mí representar a Los Ángeles en uno de los escenarios más importantes del mundo y estoy ansioso por transmitir toda esa energía”, añadió el también productor musical y baterista estadounidense, famoso por crear el concepto de mezclar música en vivo mientras toca la batería simultáneamente.

El menú en el FIFA Fan Festival

Jueves 11 de junio

10:00 am: Apertura del estadio

10:00 am: Mando Fresko

10:25 am: Mariachi

Arcoiris de Los Ángeles

10:45 am: LOS LOBOS

12:00 pm: México vs. Sudáfrica

(en pantallas)

2:20 pm: DEORRO

3:20 pm: MADDS

4:00 pm: Cierre del estadio



Viernes 12 de junio

11:00 am: Apertura del estadio

11:00 am: DJ Dense

12:00 pm: Canadá vs. Bosnia

y Herzegovina

2:40 p.m.: STEVE AOKI

3:20 pm: Espectáculo titulado“Chapters” con las cantantes Mackenzie Sol y Alexandra Starr

4:00 pm: DJ RAVIDRUMS

4:45 pm: DJ Spider

6:00 pm: EEUU vs. Paraguay

(en pantallas)

8:25 pm: DJ Spider

9:00 pm: Cierre del estadio



Sábado 13 de junio

1:00 pm: Apertura del estadio

1:00 pm: Knolldoll

1:50 pm: Ballet Folklórico “Leyenda”

2:40 pm: Knolldoll

3:00 pm: Brasil vs. Marruecos

(en pantallas)

5:30 pm: Knolldoll

6:00 pm: Haití vs. Escocia

8:30 pm: CAPITAL CITIES

9:00 pm: Cierre del estadio



Domingo 14 de junio

9:00 am: Apertura del estadio

9:00 am: LADLER, Artista

de música house y electrónica

10:00 am: Alemania vs. Curazao

12:30 pm: J-Town Taiko Club

1:00 pm: Países Bajos vs. Japón

(en pantallas)

3:30 pm: SICKICK

4:15 pm: NORMANI

5:00 pm: Cierre del estadio



Zonas para los aficionados en Los Ángeles