Pronóstico del clima en Dallas para este martes 16 de junio

Este martes 16 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan pocas nubes. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 75 grados Fahrenheit (24ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y el crepúsculo será a las 20:37 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 93 grados Fahrenheit (25 y 34ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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