Estados Unidos suspende sanciones al petróleo iraní hasta el 21 de agosto

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra el régimen islámico de Irán para permitir que el país venda petróleo hasta el 21 de agosto.

La licencia general, anunciada por el Departamento del Tesoro, permite la venta de crudo hasta el 21 de agosto, así como de productos petroquímicos y derivados de origen iraní. También establece que el petróleo de Irán puede importarse al país americano cuando sea necesario para completar su venta, entrega o descarga.

“En consonancia con las productivas conversaciones que se llevan a cabo en Suiza, Irán se comprometió a garantizar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el país“, escribió en la red social X el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent.

Décadas de sanciones de Estados Unidos a Irán

Según la licencia, el pago de fondos a Irán puede efectuarse en dólares estadounidenses. Sin embargo, Cuba, Corea del Norte y Crimea figuran entre los territorios excluidos.

Washington sancionó a Irán por primera vez en 1979, cuando estudiantes revolucionarios tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y retuvieron a diplomáticos como rehenes.

Desde entonces, se han impuesto numerosas sanciones adicionales debido al programa nuclear y al apoyo del régimen islámico de Irán a grupos que Estados Unidos considera organizaciones terroristas.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días, tras casi 40 días de guerra y semanas de un alto al fuego inconcluso y a menudo incumplido.