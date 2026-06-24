Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 24 de junio en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 24 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.64 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.26 y 17.26 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un valor de 17.64 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.69 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de operaciones. El precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy en negativo. Luego de mantener ayer al alza, hoy su valor es de 452.1 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 58.5 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.64 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.69 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 452.1 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.5 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.