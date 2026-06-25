¿Está aumentando la corrupción en Estados Unidos?

La corrupción en Estados Unidos cruza a todos los poderes de gobierno, según la percepción de los votantes, afectando las políticas públicas y, por ende, la vida de las personas.

Una reciente encuesta del Brennan Center for Justice confirma que el 92% de los votantes “afirma que la corrupción es un gran problema en la política y el gobierno de Estados Unidos” y lo ven como un asunto endémico.

En términos generales, el 62 % califica la corrupción como un problema muy grave, aunque las cifras varían dependiendo las posturas políticas, ya que mientras el 71% de los demócratas reconoce un problema serio de corrupción, el 64% de los independientes menciona tal postura contra el 53% de los republicanos.

Más allá de la existencia de la corrupción, los votantes están preocupados por la influencia de los políticos que pueden cometer actos corruptos.

“El 93% de los votantes está algo o muy preocupado por la influencia de la corrupción en los funcionarios electos”, señala el reporte publicado el 2 de junio.

En el reporte en vivo entre el Brennan en Español y La Opinión se abordarán detalles de la encuesta del Brennan y cómo la corrupción afecta a la democracia.

Conéctate este jueves 25 de junio a las 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CT o 4:00 p.m. PT.