Hechos de la semana en inmigración: Corte Suprema asesta golpe al TPS y al asilo dando más poderes a Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos continuó emitiendo fallos previo a su receso de verano y le concedió dos victorias al presidente Donald Trump al determinar que las solicitudes de asilo deben hacerse en territorio estadounidense y no antes de cruzar la frontera, y que la administración puede cancelar el TPS para cientos de miles de haitianos y sirios, lo cual también repercute en otros beneficiarios del TPS. Se trata de una de las mayores deslegalizaciones en la historia moderna de Estados Unidos.

El máximo tribunal todavía no ha fallado en torno a la orden ejecutiva de Trump que busca abrogar la ciudadanía por derecho de nacimiento garantizada por la 14ta Enmienda de la Constitución.

En el caso del asilo, la decisión supone que los agentes de inmigración no están obligados a inspeccionar ni procesar peticiones de asilo de inmigrantes que están del lado mexicano de la frontera.

Como reportó La Opinión, “la mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la ley es clara: una persona “llega” a Estados Unidos únicamente cuando cruza la frontera. Bajo esa interpretación, las autoridades migratorias no están obligadas a inspeccionar ni procesar solicitudes de asilo de personas que aún permanecen en territorio mexicano”.|

El fallo sobre el asilo da luz verde a una política conocida como metering o medición, que comenzó a finales de 2016 durante la presidencia del demócrata Barack Obama por la llegada de miles de haitianos al puerto de entrada de San Ysidro, California.

Cuando Trump llegó al poder en enero de 2019, implementó el metering en todos los puertos de entrada, pero cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, eliminó la política.

Con el fallo, Trump puede volver a implementarla, aunque la administración también ha tomado otra serie de medidas que minan las leyes de asilo.

La jueza Sonia Sotomayor escribió la opinión disidente y afirmó que como consecuencia de este fallo “más personas morirán”. Y es que la política impide que aquellos con peticiones válidas de asilo las presenten si no están del lado estadounidense.

La Corte Suprema avala la cancelación del TPS

De otra parte, el máximo tribunal permitió que proceda la cancelación del TPS para unos 350,000 haitianos y 6,000 sirios, quitándoles los permisos de trabajo y la protección de la deportación a pesar de las precarias condiciones prevalecientes en ambos países.

El fallo también afectará al resto de los 1.3 millones de beneficiarios del programa provenientes de 17 países. Trump canceló las protecciones a nacionales de 13 países y la decisión del Supremo supone que puede hacerlo.

El TPS concede permisos de trabajo y protección de la deportación a nacionales que están en Estados Unidos y que proceden de países que están en guerra o han atravesado por un desastre natural u otras condiciones internas que los hacen inseguros para que sus nacionales retornen.

Y el TPS es solo uno de los programas elegidos por Trump para implementar su doctrina de deslegalizar para deportar.

El gobierno de Trump anunció la cancelación del TPS para nacionales de 13 países, incluidos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que tenían protección de la deportación y permisos de trabajo desde 1999. También eliminó el TPS para 348,000 venezolanos, y más de 200,000 salvadoreños. Aparte de la cancelación del parole humanitario para medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Queda por ver si los devastadores terremotos en Venezuela hacen que la administración reconsidere su postura en torno a la eliminación del TPS para esa nación.

Según un reporte de FWD.us, “a principios de 2025 y al inicio del segundo mandato de Trump, casi 1.3 millones de personas eran titulares del TPS”. Estas personas “conviven con 390,000 niños ciudadanos estadounidenses y más de 410,000 adultos ciudadanos estadounidenses”.

El análisis agrega que “los beneficiarios del TPS aportan alrededor de 29,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, además del pago de 7,800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales combinados”.

También se concentran en industrias claves de la economía, como la salud.

El congresista republicano por Nueva York, Mike Lawler, declaró que de los más de 350,000 haitianos con estatus legal bajo el TPS, aproximadamente una tercera parte trabaja en el sistema sanitario. La suspensión inmediata del TPS provocará “una crisis en nuestros hospitales, hogares de ancianos y en la comunidad de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (I/DD)”, agregó.

Lawler pidió al gobierno de Trump reconsiderar la decisión, pues el propio Departamento de Estado ha indicado que Haití es controlado por pandillas involucradas en el tráfico de drogas, armas y secuestros.

Entretanto, Alligator Alcatraz cerró sus puertas

La Opinión informó que “el polémico Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria emblemático de la segunda presidencia de Donald Trump, cerrará tras haber ejecutado casi 21,000 deportaciones, anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis”.

“Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha”, declaró DeSantis, según el artículo.

El centro ilustró los excesos y la crueldad del gobierno de Trump en el manejo de inmigrantes detenidos, ubicándolos en medio de un pantano y en condiciones insalubres.

CBP se acerca a su meta de 25,000 agentes.

La Opinión reportó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que la Patrulla Fronteriza alcanzó un récord histórico de 21,471 agentes asignados a labores de primera línea, la cifra más alta desde la creación de la corporación hace 102 años.

La meta de Trump es elevar el número de agentes hasta los 25,000 efectivos.

“El fortalecimiento de la Patrulla Fronteriza forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para endurecer el control migratorio y acelerar las deportaciones”, escribió el diario.

Cita de la semana

“Llegué aquí de niño y he construido toda mi vida en este país. Perder el TPS significaría perder mi medio de vida, mi seguridad y, posiblemente, verme separado de los cuatro hijos por los que he trabajado tan duro para sacarlos adelante. Al igual que tantos otros beneficiarios del TPS, he dedicado mi vida a servir a mi comunidad, a cuidar de pacientes, a crear empresas y a criar a mi familia. Esta decisión pone todo eso en riesgo, pero no nos quitará nuestra dignidad ni nuestra determinación de seguir luchando por nuestras familias”, dijo un inmigrante haitiano beneficiario del TPS, citado de forma anónima por razones de seguridad por la National TPS Alliance.

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