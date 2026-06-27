Julia Letlow, congresista republicana, gana la segunda vuelta de las primarias al Senado de Luisiana

Respaldada por el presidente Donald Trump, Julia Letlow, representante por el quinto distrito congresional de Luisiana, se proclamó vencedora de la segunda vuelta de las primarias al Senado en el “Estado del Pelicano”.

De acuerdo con Associated Press (AP), el apoyo recibido desde Washington le permitió imponerse en la boleta al tesorero estatal John Fleming y de esa manera obtuvo la nominación republicana.

Luego de que el magnate neoyorquino se negó a apoyar las aspiraciones de Bill Cassidy para buscar un tercer mandato de seis años en el Senado, el respaldo de los votantes conservadores se volcó hacia Julia Letlow.

De hecho, el triunfo de la representante de 45 años en la segunda vuelta también podría considerarse un envión para Trump, pues implica contar con la lealtad de otro legislador dispuesto a votar en favor de cualquier iniciativa que impulse su proyecto político a lo largo de los dos años que le restarán en la Casa Blanca después de las elecciones intermedias.

Julia Letlow consiguió el respaldo de Donald Trump luego de que el presidente optó por darle la espalda a Bill Cassidy. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

En la primera vuelta de las primarias, Letlow fue la aspirante con mayor apoyo de los votantes con 45%; en tanto que Fleming se quedó lejos al acumular 28%; y Cassidy se ubicó en tercer lugar, con 25%.

Como ninguno de los tres republicanos superó 50% de los votos emitidos, resultó obligatoria una segunda vuelta para definir a un ganador.

Alineado con la Casa Blanca, Jeff Landry, gobernador de Luisiana, también respaldó a la candidata de Trump quien ahora deberá enfrentarse al agricultor demócrata Jamie Davis y así conocer al ganador del escaño vacante en Luisiana, estado tradicionalmente republicano.

Hace cinco años, Julia Letlow pasó a la historia como la primera mujer republicana en representar a Luisiana en el Congreso, esto después de ganar una elección especial en marzo de 2021, donde estaba en juego el escaño de su difunto esposo, quien falleció de COVID-19, en diciembre de 2020.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, posee un doctorado en comunicación de la Universidad del Sur de Florida y trabajó como administradora en la Universidad de Tulane y la Universidad de Luisiana.

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