Bill Cassidy hace estallar a Donald Trump al cuestionarlo por extender la guerra en contra de Irán

Durante una reunión celebrada a puerta cerrada en el Capitolio, Bill Cassidy, senador por Luisiana, hizo estallar al presidente Donald Trump al cuestionarlo por extender cuatro meses la guerra declarada en contra de Irán.

El incómodo momento fue descrito por el legislador al salir del evento frente a un grupo de representantes de los medios informativos aguardando saber qué había ocurrido.

Presuntamente, todo surgió cuando el mandatario de 80 años expresó su frustración por la aprobación del Senado a una resolución sobre poderes de guerra que le ordenaba retirar a las tropas estadounidenses del conflicto detonado en contra de Irán, el 28 de febrero.

“Trump preguntó ‘¿por qué alguien votaría a favor de la resolución sobre los poderes de guerra?’

Me puse de pie y dije: ‘No le han dicho al pueblo estadounidense lo que está pasando. Se suponía que duraría cuatro semanas, pero ya han pasado cuatro meses. No hemos logrado nuestros objetivos iniciales y quiero saber qué está sucediendo’”, expresó.

A Donald Trump le desagrada ser cuestionado sobre las desiciones asumidas como presidente de la nación. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El relato del senador por Luisiana detalla cómo Trump, enfurecido por haber sido desafiado frente a los republicanos del Senado, comenzó a gritarle, pero lejos de amedrentarse, Cassidy asegura haberles respondido a gritos.

“No le gustaron mis comentarios y alzó la voz. Perdí los estribos, lo cual no es apropiado; es mi lado irlandés. Le respondí con el mismo tono y volumen, y la discusión fue de ida y vuelta”, expresó.

Bill Cassidy descartó sentirse arrepentido por haber encarado al presidente, pues asegura que, como muchos otros estadounidenses desea saber la razón de porqué Estados Unidos continúa inmerso en un conflicto tan costoso en todos los aspectos.

“No parece que las cosas estén siguiendo el curso que nos prometieron. Por lo tanto, no me disculpo por haberle plantado cara al presidente, exigiendo que se comparta más información con el Senado y con el pueblo estadounidense”, enfatizó.

Al salir de la reunión, el rostro del presidente de la nación denotaba tensión y al pasar junto a algunos periodistas se le escuchó decir: “Hay algunas personas que no me caen bien, pero creo que ustedes saben quiénes son”.

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