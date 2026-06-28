Colisión de dos embarcaciones en Chicago deja una mujer fallecida y cuatro heridos graves

Una mujer de 26 años murió y otras cuatro personas resultaron gravemente heridas después de una colisión entre dos embarcaciones recreativas ocurrida la noche del jueves en el lago Michigan, cerca del centro de Chicago.

La víctima fue identificada como Johanna H. Gregory, residente del sector West Loop y originaria de Rochester, Nueva York, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook.

El accidente ocurrió cerca de Monroe Harbor alrededor de las 11:45 p.m., cuando dos embarcaciones que transportaban en total a 14 personas regresaban hacia puerto, reseñó el Chicago Tribune.

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Chicago, cinco personas fueron llevadas a hospitales con lesiones consideradas entre graves y críticas.

Nueve ocupantes rechazaron recibir atención médica.

Autoridades indicaron que una de las embarcaciones transportaba nueve personas y la otra cinco.

Durante la colisión, dos ocupantes cayeron al agua, pero fueron rescatados por personas que se encontraban a bordo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Tres heridos fueron trasladados al Northwestern Hospital y otros dos al Stroger Hospital.

Autoridades investigan cómo ocurrió el impacto

Información preliminar señala que ambas embarcaciones regresaban a puerto cuando una alcanzó a la otra y se produjo el choque aproximadamente a una milla y media de la costa.

El subjefe distrital del Departamento de Bomberos de Chicago, Jason Lach, describió el hecho como una colisión de fuerte impacto.

Sin embargo, las autoridades señalaron que aún no han determinado exactamente cómo ocurrió.

Tampoco han informado quién operaba las embarcaciones ni si factores como velocidad, consumo de alcohol, drogas, iluminación de navegación o uso de chalecos salvavidas tuvieron relación con el accidente.

Las autoridades indicaron que las condiciones del lago no parecen haber influido en el hecho.

Familia y universidad recuerdan a la víctima

Gregory trabajaba como terapeuta ocupacional pediátrica y atendía a niños entre seis meses y cuatro años.

Su madre la describió como una persona empática y comprometida con las familias a las que acompañaba.

La Universidad Gannon, donde practicó voleibol, también emitió un mensaje en el que la recordó como una integrante apreciada de su comunidad.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Recursos Naturales de Illinois.

Hasta el momento no se han anunciado sanciones ni cargos relacionados con el accidente.

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