Pronóstico del clima en Dallas para este jueves 2 de julio

Este jueves 2 de julio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 20% y se prevé escasa nubosidad. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 13%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:23 h y se pondrá a las 20:39 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 99 grados Fahrenheit (26 y 37ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 5% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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