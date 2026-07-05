Explosión de una embarcación en Maryland deja nueve heridos durante el feriado del 4 de Julio

Una explosión registrada la tarde del sábado en una embarcación atracada en Chesapeake City, estado de Maryland, dejó al menos nueve personas heridas, cuatro de las cuales tuvieron que ser trasladadas en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:20 p.m. en el canal Chesapeake and Delaware, una vía navegable ubicada al noreste de Baltimore, cerca de la frontera con Delaware, informó la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maryland.

La embarcación acababa de cargar combustible

De acuerdo con las autoridades, el bote, un modelo Wellcraft de 1988 con una longitud de 32 pies (casi 10 metros), acababa de repostar combustible y permanecía amarrado frente al restaurante de mariscos Schaefer’s Canal House cuando ocurrió la explosión, reseñó el New York Times.

Entre los heridos se encuentran siete personas que estaban a bordo de la embarcación y dos que se encontraban en un muelle cercano. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado sus identidades.

La Policía Estatal de Maryland informó que cuatro de los lesionados fueron trasladados por la Unidad de Aviación de la agencia a un centro médico de ChristianaCare, mientras que los demás fueron llevados en ambulancias a hospitales de la zona.

Vincent Hunter Dortenzo, portavoz del Departamento de Recursos Naturales de Maryland, indicó que las personas evacuadas en helicóptero sufrieron quemaduras de gravedad.

Hasta ahora no se han reportado fallecidos y las autoridades no han actualizado el estado de salud de las víctimas.

Amplio despliegue de equipos de emergencia

La explosión movilizó a múltiples organismos de respuesta, incluidos helicópteros, paramédicos y más de media docena de compañías de bomberos.

En el operativo participaron, entre otros, la Volunteer Fire Company #1 de Chesapeake City, los paramédicos del condado de Cecil y varias unidades especializadas de emergencia.

La Oficina del Jefe de Bomberos de Maryland confirmó que la causa de la explosión continúa bajo investigación y señaló que ofrecerá información adicional conforme avance el proceso.

Otros accidentes náuticos marcaron el fin de semana festivo

La explosión ocurrió en medio de un fin de semana con varios incidentes relacionados con embarcaciones en distintas partes de Estados Unidos.

En Virginia Beach, cuatro personas fueron rescatadas el viernes después de que su bote volcara. Las autoridades informaron que ninguna sufrió lesiones de gravedad.

Ese mismo día, en el río Patapsco, también en Maryland, dos adultos y dos menores fueron hospitalizados tras incendiarse su embarcación. Un adulto y uno de los niños sufrieron quemaduras, aunque todos fueron reportados en condición estable.

En tanto, en el estado de Wisconsin, tres niños menores de 11 años murieron después de que una embarcación volcara en el lago Geneva durante una tormenta repentina. Otras siete personas lograron ser rescatadas con vida y los cuerpos de los menores fueron recuperados tras una extensa operación de búsqueda.

Las autoridades de Maryland mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó la explosión registrada en Chesapeake City.

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