Muere influencer de 21 años tras un ataque armado contra una Lamborghini en Florida

La influencer Brianna Johnson, conocida en redes sociales como dreamdoll_brii, murió tras un ataque armado ocurrido la madrugada del domingo en Miramar, al sur de Florida, informaron las autoridades.

La joven, de 21 años, viajaba junto a otras dos personas en una Lamborghini Urus color verde lima cuando otro vehículo se emparejó con ellos y abrió fuego, informó el Departamento de Policía de Miramar a Fox News Digital el lunes.

Los otros dos ocupantes fueron trasladados a un hospital y permanecen en estado crítico.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

El Departamento de Policía de Miramar señaló que el tiroteo ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., pocas horas después de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Según los investigadores, un sedán blanco se colocó junto al lado del conductor de la camioneta y realizó múltiples disparos contra los ocupantes.

Videos de vigilancia difundidos por el medio WSVN muestran, presuntamente, cómo el automóvil sigue a la Lamborghini antes de que comiencen los disparos.

Tras el ataque, el vehículo de las víctimas continuó avanzando sin control hasta estrellarse contra una vivienda, mientras el automóvil sospechoso escapó del lugar.

La policía cree que el vehículo fue seguido

Las autoridades indicaron que recibieron múltiples alertas del sistema ShotSpotter, utilizado para detectar disparos.

El jefe de la Policía de Miramar, Delrish Moss, describió el ataque como una ráfaga de disparos de alta intensidad.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran la Lamborghini con numerosos impactos de bala en uno de sus costados.

Según WSVN, las tres víctimas habían asistido previamente a una fiesta en una vivienda cercana y, posteriormente, hicieron una parada en una estación de servicio, donde presuntamente ocurrió una pelea.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el vehículo fue seguido después de ese incidente y posteriormente atacado.

La influencer tenía casi medio millón de seguidores

Johnson era conocida por publicar contenido relacionado con estilo de vida y belleza.

En conjunto, sus cuentas de TikTok e Instagram sumaban cerca de 500,000 seguidores.

Su perfil de TikTok, identificado como _itgirlbri, contaba con aproximadamente 388,000 seguidores, mientras que en Instagram, bajo el nombre dreamdoll_brii, reunía alrededor de 88,800 seguidores.

La Policía de Miramar confirmó que Johnson murió a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Las identidades de las otras dos personas heridas no han sido reveladas.

Familiares y seguidores de la joven comenzaron a publicar mensajes de despedida en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y, por el momento, no han informado sobre personas detenidas ni identificado públicamente a posibles sospechosos.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero