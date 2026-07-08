El apoyo hacia los afectados por los terremotos que azotaron territorio venezolano no se detiene. Prueba de ello es la iniciativa “Un Concierto por Venezuela”, un show benéfico especial protagonizado por Gustavo Dudamel y la LA Phil que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto en el Hollywood Bowl.

Presentado en respuesta a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela, país natal del reconocido director de orquesta y compositor, el concierto recaudará fondos para apoyar a las comunidades afectadas.

“Cada persona que se une a nosotros y cada contribución realizada son un recordatorio para el pueblo de Venezuela de que no está solo. Juntos, a través de la música, la generosidad y la esperanza, ayudaremos a nuestro país a sanar y reconstruirse“, declaró Gustavo Dudamel en un comunicado.

De acuerdo con un comunicado, el dinero recaudado con este evento será destinado al fondo “Earthquake Recovery to Support Venezuelan Communities” de Dudamel, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Tanto Dudamel como los músicos de la Filarmónica de Los Angeles donarán su tiempo para este evento.

“Venezuela siempre será mi hogar y, en cada momento, mis pensamientos están con las familias cuyas vidas cambiaron para siempre a causa de esta tragedia. El sufrimiento es inmenso, pero también lo son la fortaleza y la resiliencia de nuestra gente. Este concierto en el Hollywood Bowl es una invitación a unirnos y transformar nuestra compasión en acción“, reiteró el compositor.

Gustavo Dudamel y La Filarmónica de Los Ángeles unen su talento en “Un Concierto por Venezuela”. Crédito: Cortesía

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Los Ángeles tomó los micrófonos para agradecer la disposición de aquellos que se sumaron a la causa, argumentando que “nuestra responsabilidad como institución va más allá del escenario”.

Tan es así que Kim Noltemy anunció un donativo económico que se sumará a la cifra recaudada con el concierto: “Agradecemos la oportunidad de brindar apoyo financiero directo a las labores de ayuda para las comunidades de Venezuela mediante una donación benéfica de $50,000 dólares, y de acompañar a Gustavo para hacer posible este concierto en el Hollywood Bowl”, precisó.

Por el momento se confirmó que Gustavo Dudamel dirigirá a la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) durante el concierto y que el programa completo, así como el resto de artistas invitados se anunciarán próximamente.

Este será el último concierto de Dudamel como Director Musical y Artístico de la LA Phil y reemplaza al previamente anunciado “Celebrating Gustavo at the Bowl: A Musical Legacy”, que fue anunciado originalmente en febrero. El concierto seguirá formando parte de la semana de celebraciones de finales de agosto en honor al extraordinario legado de Dudamel con la LA Phil.

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