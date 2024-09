Natalia Lafourcade y Gustavo Dudamel, una dupla de ensueño

Natalia Lafourcade no lo quiere ver de este modo, pero es posible que los conciertos que ofrecerá este fin de semana en el Hollywood Bowl al lado de su entrañable amigo, Gustavo Dudamel, jamás en la historia se volverán a repetir. No al menos en este icónico escenario angelino.

Y no es porque estos dos artistas no quieran o no puedan volver a pisar juntos —como ya lo hicieron en 2019— el emblemático teatro al aire libre, uno de los más importantes del mundo. Se debe a que, como se anunció hace unos meses, Dudamel, hasta ahora el director musical y artístico de la Los Angeles Philharmonic, dejará LA para comenzar una nueva etapa en su carrera, primero como director musical designado de la New York Philharmonic en la temporada 2025–26, y después, en 2026, como director musical y artístico de esa misma orquesta.

“Quién sabe”, dijo Natalia en una entrevista que ofreció desde su natal Veracruz, estado costero al sur de México. “La primera vez que toqué con él fue en 2017 [en el Walt Disney Concert Hall], y yo dije, ‘bueno, ojalá me inviten otra vez’, porque fue único; y después me tocó [actuar con él] en el Hollywood Bowl, y dije, ‘esto es irrepetible, no hay manera de que esto vuelva a pasar, esto es celestial, es la fecha más impresionante de mi vida’, y de repente voy a volver”.

El par, que hace una mancuerna de ensueño en el escenario, ya tiene armado el repertorio para este viernes y sábado, cuando se efectúan los shows. Interpretarán temas de “De todas las flores”, el álbum más reciente de la cantante, así como algunas otras de sus composiciones, que ahora son parte del rico cancionero de música latinoamericana.

Este álbum, el décimo de una carrera de más de 20 años —Natalia cumplió 40 años en febrero y comenzó a cantar y componer desde los 17—, es considerado uno de los más instrospectivos y personales de su trayectoria.

“[El disco] está lleno de flores, pájaros, de animales, de montañas y ríos”, dijo, ‘de viento, huracanes; ha sido una locura construir la narrativa de este concierto”.

“De todas las flores” es también el primer disco de canciones inéditas de Natalia en siete años. La próxima producción de la cantautora, afortunadamente para sus seguidores, no tomará tanto porque ahora mismo está enfocada en su próximo álbum, algo que la sorprendió más a ella que a nadie.

“Después de ‘De todas la flores’, dije, me la voy a llevar leve’, pero de repente me sentí bastante inspirada”, dijo. “Ya empecé a escribir, y en medio de todos los proyectos que tengo, no lo paré, dije, ‘bueno, vamos’, y ahora estoy como que ahí les voy”.

Al mismo tiempo, se encuentra editando el primer disco en vivo de su carrera, que fue el concierto que ofreció en el Carnegie Hall de Nueva York en 2022. Esa noche tuvo como invitados al uruguayo Jorge Drexler y a la cubana Omara Portuondo.

Aún con todo ese camino recorrido, Natalia se siente todavía “como una niña, como que no sé nada, como que no entiendo un carajo, y estoy arrancando todo de nuevo, como una nueva vida, pero en otro lugar, no en el mismo que cuando tenía 17 años”.

En detalle

Qué: Natalia Lafourcade con la LA Phil

Cuándo: mañana viernes y sábado 8 pm

Dónde: Hollywood Bowl, 2301 Highland Ave., Los Angeles

Cómo: boletos desde $20; informes hollywoodbowl.com