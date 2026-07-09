Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 9 al 15 de julio

Jueves 9

Narsiso Martínez en el museo Catalina

Narsiso Martinez: Witnesses of Labor—Portraits of Essential Workers es una exhibición que se presenta en el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave,, Avalon) en la que, a través de instalaciones a gran escala, dibujos y obras de técnica mixta realizadas sobre cajas de productos agrícolas desechadas, Martínez transforma materiales de distribución en retratos. Termina el 11 de octubre. Boletos desde $7.50. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Catalina Museum

Más de A Fast and Furious en el museo Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) expandirá la exhibición A Fast & Furious Legacy con cinco vehículos más de los 25 que ya están desplegados en la galería del segundo piso y en la bóveda del museo. Termina el 4 de abril de 2027. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: museo Petersen

Mexodus en el Pasadena Playhouse

Mexodus, el musical Off-Broadway más galardonado de la temporada, se presenta en el Pasadena Playhouse (39 S. El Molino Ave., Pasadena), y es la historia del ferrocarril subterráneo que iba hacia el sur y que llevaba a entre 4 mil y 10 mil personas esclavizadas a buscar la libertad a México. En días selectos hasta el 2 de agosto. Boletos desde $40. Informes pasadenaplayhouse.org.

Viernes 10

Encanto en el museo Cayton

Esta semana, el Cayton Children’s Museum (395 Santa Monica Pl., Suite 374, Santa Monica) presenta en su serie Summer Friday Family Movie Nights, la cinta de Disney Encanto. Las familias podrán participar en juegos, entrar al museo y participar en actividades relacionadas con la cinta. Viernes 10 de julio a las 5:30 pm. Boletos desde $25. Informes caytonmuseum.org.

Crédito: Disney

Música de Indonesia en el museo Kidspace

La música de Indonesia es la invitada de esta semana en la Sunset Music Series del Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena). Participa Sounds of Joy Kolintang and Angklung!, que trae sonidos de instrumentos tradicionales de bambú angklung y la percusión del kolintang. Viernes 10 de julio a las 5:30 y 7 pm. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.

La Verdad en la LA Plaza de Cultura y Artes

La serie Summer of Salsa, que tiene lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), presenta esta semana a La Verdad, una banda local que interpreta salsa, cha cha chá, boogaloo, funk y otros ritmos. Amenizará el DJ Robby. Viernes 10 de julio a las 7 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Sábado 11

Taller de serigrafía en el museo Getty

El Getty Community Engagement Team del Getty Museum estará a cargo de impartir un taller de serigrafía en el Lotus Festival, que se realizará en el Echo Park (751 Echo Park Ave., Los Angeles). Se usarán sellos creados por el artista local Alfonso Aceves, del Kalli Art Collective, y estarán inspirados en obras maestras de la colección del Museo Getty. Sábado 11 de julio de 1 a 8 pm, y domingo 12 de julio de 12 a 7 pm. Evento gratuito. Informes getty.edu.

Celebración con burbujas en el Cerritos Center

En la Bubble Bash Celebration que tendrá lugar en el Cerritos Towne Center (239 Los Cerritos Ctr., Cerritos), los asistentes podrán participar en estaciones interactivas de burbujas, entretenimiento en vivo, hacer manualidades y más. Sábado 11 de julio de 12 a 2 pm. Evento gratuito. Informes cerritostc.com.

Foto: Cortesía

Cambalache en el LACMA

La serie de música Latin Sounds, del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), presenta esta semana a Cambalache, una banda del Este de Los Angeles que interpreta son jarocho. Sábado 11 de julio de 5 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Foto: Archivo Crédito: Suministrada

Domingo 12

Belicofest en el estadio BMO

Gerardo Ortíz, Tito Double P, Santa Fe Klan, Snow Tha Product, Régulo Caro (en la foto), entre otros artistas, serán parte del Belicofest, que tendrá lugar en el estadio BMO (3939 S. Figueroa St., Los Angeles). Domingo 12 de julio a las 3 pm. Boletos desde $48. Informes Ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Caminatas por el museo Huntington

Este verano, el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), realizará cinco veladas para recorrer los jardines al caer la tarde. Las caminatas se efectuarán fuera del horario habitual. LA próxima es el domingo 12 de julio de 4:30 a 8 pm. Boletos desde $5. Informes huntington.org.