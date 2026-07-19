Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este domingo 19 de julio

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 19 de julio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1013.6 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:46 h y el atardecer será a las 20:34 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 99 grados Fahrenheit (24 y 37ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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