La crisis que genera en Ucrania el relevo en el Ministerio de Defensa en plena guerra con Rusia

Los manifestantes en Ucrania han amenazado con realizar marchas en todo el país si Mykhailo Fedorov no es restituido como ministro de Defensa, mientras el presidente Volodymyr Zelensky se esfuerza por sofocar la indignación por la decisión de destituirlo.

Durante la última semana, miles de personas en Kyiv y otras ciudades ucranianas han salido a las calles para protestar contra la destitución de Fedorov y exigir la remoción de Oleksandr Syrskyi, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Dmytro Koziatynskyi, un veterano del ejército, afirmó en una publicación en redes sociales que si Syrskyi no es destituido antes del viernes y Fedorov no es restituido en su cargo, “iniciaremos una protesta nacional indefinida”.

No hay protestas programadas antes de esa fecha y Ucrania espera con ansiedad una solución.

Durante el fin de semana, los medios ucranianos informaron que Zelensky estaba consultando con ministros y generales en un intento por resolver la crisis.

En medio de un sinfín de rumores, el Estado Mayor se vio obligado a desmentir las informaciones que apuntaban a que el general Syrskyi estaba a punto de ser destituido, o incluso que ya lo había sido.

Otro informe sugería que Fedorov había rechazado una oferta para regresar a un puesto diferente en el gobierno.

Kyrylo Budanov, jefe de la oficina del presidente, instó a los ucranianos a mantener la calma.

“La situación que rodea los últimos cambios internos ha provocado fuertes emociones”, escribió el martes.

Con los gritos ensordecedores de los manifestantes resonando en los estrechos límites de la plaza Ivana Franka, a poca distancia del palacio presidencial, Budanov dijo que el gobierno está tomando nota.

“Comprendo a las personas que expresan su postura… La opinión de la sociedad ha sido escuchada”, dijo.

Getty Images: El exministro de Defensa de Ucrania Mykhailo Fedorov.

Ante la gran cantidad de manifestantes que dirigían su ira contra el general Syrskyi, a quien muchos consideran representante de doctrinas militares obsoletas de la era soviética, Budanov, exjefe de inteligencia militar, advirtió a la gente que “no odien a nadie”.

“El enemigo está vigilando de cerca todas nuestras disputas internas y espera a que empecemos a pelearnos entre nosotros”, escribió.

“El trabajo está en marcha. Habrá resultados”.

La desconfianza de los más jóvenes

El lunes, el acosado pero generalmente silencioso general Syrskyi, de 60 años, respondió a sus críticos publicando una larga defensa de su trayectoria e instando a los lectores a no centrarse en su rivalidad, ampliamente difundida, con Mykhailo Fedorov, de 35 años.

A pesar de que Zelensky afirmó la semana pasada que los dos hombres ni siquiera soportaban estar sentados en la misma habitación, Syrskyi dijo que le sorprendió enterarse de que tenía un conflicto con el ahora exministro.

EPA/Shutterstock: El sábado, manifestantes portaban pancartas con lemas como “Fedorov es el ministro de Defensa”, “No se metan con lo que funciona”, “Manos fuera de Fedorov” y “Que vuelva Fedorov” en el centro de Kyiv.

“Yo percibía nuestra relación como una relación laboral”, escribió en un artículo de opinión para el sitio web Militarny.

“Si he ofendido a alguien, Mykhailo Albertovych [Fedorov], lo siento”.

El general afirmó que los temas de contratos militares, adquisiciones y movilización que actualmente se debaten en la prensa “y que se reducen a eslóganes concisos en trozos de cartón que portan los manifestantes” son mucho más complicados de lo que la mayoría de la gente cree.

“Las decisiones de las que dependen las vidas de las personas no se toman con eslóganes”, afirmó. “El trabajo real, no el espectáculo público que lo rodea, es lo que gana la guerra”.

Al igual que el ministro de Defensa destituido, el comandante en jefe evitó los ataques personales directos, pero el objetivo de gran parte de sus críticas era bastante claro.

“Las presentaciones no deben convertirse en autorrepresentaciones”, escribió, en una crítica apenas velada a la larga y detallada rueda de prensa que Fedorov ofreció la semana pasada.

“Detrás de cada diapositiva debería haber un documento, un presupuesto y un procedimiento”, continuó el general. “De lo contrario, en lugar de una decisión, el ejército se lleva una decepción”.

El problema de Syrskyi, sin embargo, es que la mayoría de los ucranianos, especialmente los más jóvenes, parecen confiar más en el análisis de Fedorov sobre lo que debe cambiar para que Ucrania gane la guerra, y no en el del general.

Más que cualquier otro, muchos consideran que Fedorov es el impulsor de la innovación en el ámbito militar, mejorando gradualmente las posibilidades de Ucrania de derrotar a su enemigo numéricamente superior.

La demanda de nuevas ideas

Matthew Goddard/BBC: Una multitud, en su mayoría jóvenes, se congregó en Kyiv, como se muestra en la imagen, y en otras ciudades ucranianas la mañana del jueves.

“Ahora mismo, la guerra está cambiando, así que necesitamos nuevas ideas y una nueva estructura”, me dijo Tetiana Makarenko, una empleada de un bufete de abogados de 44 años, en una de las protestas del fin de semana.

“Se suele decir que un pequeño ejército soviético no puede derrotar a un gran ejército soviético. Es hora de cambiar esa mentalidad y comenzar un nuevo tipo de guerra”, apuntó.

Los seis meses de Fedorov al frente del Ministerio de Defensa han coincidido con una serie de éxitos militares por los que el ministro, no siempre de forma justa, recibe el crédito.

“Teníamos esa sensación porque veíamos cómo cambiaba la situación”, dijo Makarenko. “Teníamos la sensación de que podíamos hacerlo”.

En su artículo, Syrskyi respondió a quienes lo acusan de falta de estrategia o de no haber sabido adoptar las nuevas tecnologías.

“El reproche más extraño que he escuchado es que supuestamente no quiero luchar con drones”, dijo, señalando que había presidido la creación de una fuerza de sistemas no tripulados como una rama separada del ejército.

Pero, según argumentó, los drones, a pesar de ser responsables de la mayor parte de las bajas rusas, no son suficientes.

“No puedo transformar un ejército de un millón de hombres en drones en dos meses y decir: ahora luchamos así”, escribió.

Syrskyi afirmó no estar en guerra con el Ministerio de Defensa, sino con Rusia.

Mientras él se defiende de las numerosas críticas, se especula sobre a quién podría elegir Zelensky para reemplazarlo.

Entre los candidatos se encuentran Mykhailo Drapatyi, comandante de las Fuerzas Conjuntas; Andriy Bilekskyi, comandante del III Cuerpo de Ejército; Oleh Apostol, comandante de las Fuerzas de Asalto Aerotransportadas, e Ihor Obolenskyi, comandante del Cuerpo de la Guardia Nacional.

Todos tienen trayectorias militares destacadas, pero, lo que es crucial, todos pertenecen a una generación mucho más joven de oficiales.

Biletskyi, de 46 años, es el mayor, mientras que Apostol y Obolenskyi tienen 39 años.

Getty Images: El general Denys Prokopenko, quien fue comandante de los defensores de Mariúpol, es uno de los candidatos a convertirse en nuevo comandante en jefe de Ucrania.

Con tan solo 35 años, el candidato más joven posible es el general de brigada Denys Prokopenko, otro comandante de la Guardia Nacional, cuyo regimiento Azov, si bien es políticamente controvertido por sus supuestas conexiones con la extrema derecha, alcanzó un estatus casi mítico durante el duro asedio de la ciudad portuaria sureña de Mariúpol en 2022.

Tras ser hecho prisionero de guerra por Rusia después del colapso de la ciudad, Prokopenko regresó a Ucrania en julio de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, y rápidamente retomó su mando a pesar de las exigencias rusas de que permaneciera fuera del país hasta que terminara la guerra.

Zelensky afirma que aún está analizando “qué ajustes deben realizarse en la estrategia de defensa de Ucrania” y ha agradecido a todos “su franqueza, honestidad y contribuciones sustanciales”.

Ante la previsión de que Rusia reanude sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania este otoño boreal, el presidente afirma que “Ucrania debe entrar en agosto lo más fuerte posible”.

Mientras las protestas se calman por el momento, el país espera que el presidente tome una serie de decisiones que podrían ser trascendentales.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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