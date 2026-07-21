Por qué los megapíxeles de tu celular son la trampa de marketing más grande de la industria tech

Si estás pensando en comprar un teléfono nuevo, probablemente ya viste anuncios que presumen “cámara de 200MP” como si fuera el santo grial de la fotografía móvil. Pues aquí viene la mala noticia: esa cifra dice mucho menos de lo que las marcas quieren hacerte creer.

La resolución en megapíxeles solo determina el tamaño del archivo y cuánto puedes ampliar una imagen sin que se vea pixelada, pero no define si esa foto se va a ver nítida, con buenos colores o con poco ruido. Entender esto te va a ahorrar dinero y decepciones al momento de elegir tu próximo smartphone.

El sensor es el verdadero protagonista

Aquí está la clave que casi nadie te explica en las tiendas: lo que realmente determina la calidad de una fotografía es el sensor, no la cantidad de megapíxeles. El sensor es el componente que recoge la luz, y cuanto más grande sea, más grandes serán también los píxeles individuales que lo componen, permitiendo captar más luz y generar imágenes con menos ruido. Un especialista en óptica lo resume de forma directa al señalar que un píxel más grande capta más información lumínica, lo cual se traduce en mejores resultados finales.

Esto explica por qué comprimir 200 millones de puntos en un sensor pequeño puede jugar en tu contra. Cuando hay más megapíxeles en un mismo espacio físico, cada píxel se vuelve más pequeño y capta menos luz, lo que se traduce en un aumento del ruido digital y, en consecuencia, en fotos de peor calidad. Un ingeniero especializado en imagen fue tajante al asegurar que es mucho más atractivo comercialmente decir que un teléfono tiene 100 o 200 megapíxeles, aunque en la práctica tener 12 megapíxeles bien procesados es más que suficiente.

De hecho, muchos fabricantes usan una técnica llamada pixel binning, que combina varios píxeles pequeños en uno más grande para mejorar la captura de luz, lo que significa que ese celular de “200MP” en realidad termina entregando fotos de 12 o 20MP en la práctica.

Lo que sí deberías revisar antes de comprar

Más allá del sensor, hay otros factores que pesan tanto o más en el resultado final de tus fotos. La apertura del diafragma, la calidad óptica de las lentes y el procesamiento computacional del propio teléfono son elementos que trabajan en conjunto para lograr una imagen nítida y bien balanceada. Si el objetivo (la lente) es de baja calidad, ni el mejor sensor del mundo va a salvar la foto, porque las imperfecciones ópticas se vuelven más visibles justamente cuando hay más resolución para mostrarlas.

Por eso, antes de decidirte por un modelo, vale la pena fijarse en estos aspectos técnicos:

Tamaño del sensor (mientras más grande, mejor capta la luz)

Apertura del diafragma, generalmente expresada como f/1.8 o similar

Calidad de las lentes y el sistema óptico

Procesamiento de imagen o software de la marca, que puede mejorar o arruinar una buena captura

Rendimiento en condiciones de poca luz, un buen indicador real de calidad

La trampa está en la gama media

Este análisis se vuelve especialmente relevante si estás mirando un teléfono de gama media, porque ahí es donde las marcas suelen jugar más con el marketing de los megapíxeles.

Si compras un Samsung Galaxy Ultra, un iPhone de última generación o el Google Pixel más reciente, prácticamente puedes dar por hecho que estás recibiendo un sensor de primer nivel, ya que son los buques insignia de sus respectivas marcas. Pero en la gama media la historia cambia por completo, y ahí sí conviene mirar con lupa qué sensor trae el teléfono antes de fijarte solo en la cifra de megapíxeles que aparece en la caja.

Lo interesante es que existen marcas que, aun ofreciendo equipos de gama media, apuestan por incorporar sensores de buena calidad, logrando que sus fotos tengan un aspecto casi premium a pesar de no competir en precio con los tope de gama.

Ese es el verdadero indicador de un buen celular para fotografía en el segmento medio, y no la cifra grande y llamativa que aparece en la publicidad. La próxima vez que veas un anuncio presumiendo megapíxeles, ya sabes que la pregunta correcta no es “¿cuántos tiene?”, sino “¿qué tan bueno es el sensor detrás de esa cifra?”.

Sigue leyendo:

• La moda del módulo de cámara circular en Android no es solo estética: este es el motivo detrás de este diseño

• Lente principal vs telefoto vs gran angular vs macro: cuál usar para que tus fotos salgan mejor

• Samsung está desarrollando nuevas cámaras con una resolución equivalente a la del ojo humano