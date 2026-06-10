La moda del módulo de cámara circular en Android no es solo estética: este es el motivo detrás de este diseño

Durante los últimos años el diseño de muchos teléfonos Android ha convergido en algo muy reconocible un gran módulo de cámaras circular en la parte trasera. Mientras tanto, marcas como Samsung siguen apostando por módulos rectangulares o alineados en columna, así que no estamos ante una verdad absoluta sino ante una tendencia estética y técnica que se ha ido consolidando por varios motivos.

De rareza a seña de identidad

Si miramos atrás, ya Motorola había marcado el camino con varios Moto que utilizaban un módulo trasero en forma de círculo como parte de su lenguaje de diseño, mientras sus otras líneas apostaban por cámaras en vertical en la esquina. Esta decisión no solo diferenciaba a la marca en un mercado saturado, también convertía la zona de la cámara en un elemento casi tan reconocible como el logo.

Con la explosión de los sistemas de cámara múltiple llegó el reto de meter más sensores sin que el móvil pareciera un Frankenstein. En lugar de llenar la parte trasera de agujeros y rectángulos, algunas marcas vieron en el círculo una forma simple de organizar el caos. La idea es clara si vas a tener tres o cuatro cámaras, un flash y quizá sensores adicionales, un módulo circular permite agruparlo todo de forma visualmente coherente.

OnePlus lo llevó al extremo con el OnePlus 11 y su enorme módulo circular inspirado en un agujero negro, acompañado del logo de Hasselblad que refuerza la idea de fotografía “seria”. El mensaje es directo incluso sin leer la ficha técnica tu atención debería ir a esa isla redonda porque allí pasa “la magia” fotográfica. Huawei también ha apostado por módulos redondos en su serie Mate, como el Mate 70 Pro y las filtraciones del Mate 80 Pro con un círculo aún más grande que integra cámara principal, ultra gran angular, telefoto periscópico y doble flash.

Razones de diseño que van más allá de la estética

Aunque el círculo sea un símbolo potente, no todo es cuestión de moda. Hay razones prácticas detrás de esta ola de módulos circulares. Una de las más evidentes es la simetría. Un círculo centrado facilita una parte trasera equilibrada, algo que ayuda a que el móvil se sienta más estable en mano y que responda de forma más predecible al hacer fotografías o vídeos.

Desde el punto de vista de ingeniería, un módulo circular grande ofrece espacio para sensores cada vez más grandes y lentes más ambiciosas, algo clave en gamas altas donde se usan cámaras con telefoto periscópico y aperturas variables. Al ir creciendo el tamaño de los sensores, el “bulto” de la cámara es inevitable, así que muchos fabricantes han preferido abrazar el volumen y convertirlo en un círculo protagonista en lugar de intentar disimularlo con diseños extraños.

También hay un ángulo de ergonomía. Algunos fabricantes y analistas apuntan a que los módulos redondos ayudan a reducir el impacto visual y físico de las múltiples cámaras, evitando las composiciones asimétricas que generan más rechazo. Los bordes redondeados del módulo pueden distribuir mejor los golpes, lo que en teoría minimiza el riesgo de rotura del cristal de la cámara frente a esquinas muy marcadas. No es un escudo mágico, pero sí una forma de amortiguar un punto crítico del teléfono.

Además, un círculo grande funciona casi como el “objetivo” de una cámara tradicional. La referencia mental es clara parece un lente de cámara profesional en miniatura, algo que encaja con la narrativa de marketing de “tu móvil es tu cámara principal”. De nuevo, aquí no se trata de que sea mejor que un módulo rectangular, sino de transmitir una idea concreta en un vistazo.

No todo el mundo quiere un círculo perfecto

Sería fácil convertir esto en una guerra de bandos, pero el mercado cuenta otra historia. Samsung sigue defendiendo una línea muy distinta en sus Galaxy, en muchos casos con módulos rectangulares o incluso cámaras separadas en vertical, un enfoque que ya vimos criticado y alabado a partes iguales cuando se filtró el diseño del Galaxy S11 Plus. Google también se salió de la norma con su barra horizontal en los Pixel recientes, demostrando que la respuesta no es solo “círculo sí o sí”.

Incluso dentro de las marcas que se enamoraron del círculo hay matices. Se rumorea que OnePlus podría abandonar el módulo circular en futuros modelos como el OnePlus 15 y moverse hacia un bloque rectangular en la esquina, buscando un aire más sobrio y alineado con otros dispositivos de su catálogo. Esto refuerza la idea de que el módulo de cámara se ha convertido en un lienzo de experimentación constante, un año puede ser un enorme círculo central y al siguiente un rectángulo minimalista.

Mientras tanto, hay fabricantes que juegan en los dos bandos. Huawei combina módulos triangulares en algunas series y circulares en otras, dependiendo del mensaje que quiera transmitir y de las limitaciones técnicas de cada generación. Motorola sigue usando el círculo como parte de su ADN en muchos Moto, pero ha probado también alineaciones distintas en otros segmentos.

En el fondo, lo que vemos en la parte trasera de tu móvil es el resultado de una negociación silenciosa entre marketing, ingeniería y tendencias visuales. El círculo está de moda porque resuelve varios problemas a la vez permite agrupar sensores, vende una imagen de cámara “pro” y sirve como firma de marca en un escaparate saturado de rectángulos. Pero eso no significa que sea la única respuesta.

Para quienes miran los móviles con ojos de usuario, lo importante seguirá siendo que las fotos salgan bien. Para quienes nos fijamos en el diseño, estos módulos circulares cuentan una historia interesante la de una industria que busca equilibrio entre función, identidad y espectáculo visual en cada generación de teléfonos.

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