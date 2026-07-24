Ellos son los periodistas asesinados en 2026 en América Latina con México encabezando la lista

México

Juan David Gámez (18 de marzo)

Director del portal de noticias Táctica SS, Juan David Gámez cubría información sobre seguridad, corrupción, narcotráfico, violencia y operativos policiales en el estado de Nuevo León. Fue asesinado a tiros mientras circulaba en motocicleta cerca de su domicilio, en el municipio de García.

Roxana Berenice Guzmán (desaparecida el 2 de junio; restos hallados días más tarde)

Fundadora de la página de Facebook Pulso Informativo del Sureste, desapareció en el estado de Veracruz y sus restos fueron localizados semanas después.

Las autoridades aún no han determinado si su secuestro y asesinato estuvieron relacionados con su actividad informativa, en una de las regiones con mayor historial de ataques contra periodistas.

Luis Ángel López (11 de junio)

Reportero de sucesos del diario Vanguardia de Veracruz y director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano, fue asesinado a tiros en la colonia Cazones, en Poza Rica (Veracruz). Tenía 29 años.

Entre las líneas de investigación figura una denuncia que el periodista había presentado por presunto hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Manuel Alejandro Moreno Serna, “Alex Serna” (desaparecido el 20 de junio; muerte confirmada el 3 de julio)

Periodista ambiental independiente de 39 años, ejercía en Zihuatanejo de Azueta (Guerrero). A través de Facebook y YouTube investigaba la gestión del agua, los impactos ambientales y posibles casos de corrupción relacionados con empresas y autoridades locales.

Su desaparición fue denunciada el 20 de junio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó su muerte dos semanas después.

Josué Martínez Contreras (16 de julio)

Director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado cuando dos hombres en motocicleta le dispararon a escasos metros de su domicilio, en Puebla.

Coordinaba la cobertura informativa del municipio, marcada por la violencia y la inseguridad. Medios locales señalaron que había recibido amenazas meses antes y que fue asesinado delante de su madre y de su hijo de 13 años.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar (22 de julio)

Periodista y columnista especializado en la actualidad política de Oaxaca, publicaba la columna El Zumbido del Moscardón y colaboraba con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv). Fue asesinado a balazos mientras desayunaba en un puesto callejero de comida.

Horas antes de su muerte se había publicado una nueva columna en la que criticaba, entre otras cosas, la inseguridad en el estado. Dos días antes, había difundido un video en el que vinculaba a un senador del gobernante partido Morena con presuntas tramas de robo de combustible (huachicol) y despojo de tierras comunales. Las autoridades no han establecido una relación entre esas denuncias y el crimen.

Colombia

Mateo Pérez Rueda (mayo)

Con apenas 24 años, dirigía El Confidente, un medio local fundado por él mismo en 2021. Muy implicado en la vida cultural de su municipio, informaba desde territorios donde apenas existía cobertura periodística.

Desapareció mientras cubría enfrentamientos entre el Ejército colombiano y el Frente 36, un grupo disidente de las FARC, en Briceño (Antioquia). La desaparición se hizo pública el 6 de mayo y, debido a las dificultades de acceso a la zona, su cuerpo fue recuperado días después.

Cristian Herrera (6 de junio)

Director de los medios digitales Cúcuta Real y Cúcuta al Rojo Vivo, fue asesinado a tiros en Cúcuta mientras se encontraba con su familia.

Corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa, informaba sobre crimen organizado, narcotráfico, contrabando, corrupción y violencia armada en la frontera de Colombia con Venezuela. Tenía 50 años, era padre de dos hijos y contaba con un esquema estatal de protección desde 2014, debido a las reiteradas amenazas que había recibido. En 2017, sobrevivió a un intento de asesinato.

Guatemala

Carlos Humberto Cal Ical (26 de abril)

Periodista indígena de 47 años, murió tras ser atacado con arma de fuego cuando regresaba a su vivienda en Alta Verapaz, al norte de la capital guatemalteca. Durante años informó sobre conflictos por la tierra, proyectos hidroeléctricos y cuestiones medioambientales. Colaboró con Radio Tezulutlán, Stereo Gerardi, Al Día y Noticias La Esfinge Cobán. También mantenía una intensa actividad informativa en Facebook, donde difundía noticias locales.

Venezuela

Yolimar Hidalgo (8 de marzo)

Su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza en el estado Aragua. Tenía 30 años. Había trabajado como periodista comunitaria y, en los últimos años, difundía información sobre la actividad política del Gobierno regional y nacional. Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.

Haití

Osnel Espérance y Junior Célestin (secuestrados el 13 de marzo)

Los dos reporteros fueron secuestrados por hombres armados mientras realizaban un reportaje en el centro de Puerto Príncipe. Espérance trabajaba para Radio Uni FM y Célestin para Radio Télévision Mégastar.

Tras una investigación de la Red Nacional de Periodistas Haitianos (RENAJOUH), Reporteros Sin Fronteras concluyó que existen fuertes indicios de que ambos fueron ejecutados. El caso refleja el profundo deterioro de la seguridad y de las condiciones para ejercer el periodismo en Haití.

(rml)