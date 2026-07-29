“¡Ahorra agua! ¡Úsala con prudencia!” es el mensaje que el Distrito de Agua del Valle de San Gabriel envía a los residentes para que conservan el líquido en la región.

Aunque en el valle el sistema de abastecimiento de agua incluye diversas fuentes de agua, por lo tanto, a pesar de fenómenos como el tiempo seco sin precedentes, el empeoramiento de las condiciones de sequía, la reducción de los suministros de agua importada a través del Proyecto Hidráulico Estatal, las condiciones climáticas extremas derivadas del cambio climático y la implementación de restricciones voluntarias al uso del agua, el Valle de San Gabriel cuenta con reservas de agua suficientes para satisfacer las necesidades locales en el futuro cercano, incluso si la sequía continúa.

Aun así, el distrito impulsa a la comunidad a reservar agua donde y cuando pueda. Ya que la conservación del agua es la forma más fácil, eficiente y económica de hacer frente a la sequía.

“Cada gota de agua que se ahorra es una gota de agua por la que no hay que pagar”, explica el Distrito del Agua en su sitio web. “Cada gota de agua que ahorramos es agua que permanece en nuestra cuenca de aguas subterráneas. Cada gota de agua que ahorramos es agua que no necesitamos importar, reciclar ni tratar”.

La conservación del agua significa cosas diferentes para cada persona. Para algunos, se trata de equipos o procesos, como temporizadores de riego y electrodomésticos que ahorran agua. Para otros, se trata de comportamientos humanos, como cuánto tiempo te tomas para bañarte, si instalas electrodomésticos que ahorran agua, si dejas el grifo abierto mientras te cepillas los dientes o si usas una manguera en lugar de una escoba para limpiar las entradas de tu casa.

El Valle de San Gabriel cuenta con excelentes programas de conservación que ayudan a sus residentes a reducir el consumo de agua, como el programa de modernización de los controladores de riego.

El Distrito ofrece un Programa de Modernización de Controladores de Riego para Áreas Externas que brinda a los residentes que cumplan con los requisitos una inspección de riego gratuita, un controlador de riego y boquillas de riego.

El Distrito ha contratado a WaterWise Consulting, Inc. para administrar el programa.

Si cumples con los requisitos, WaterWise reemplazará tu antiguo temporizador de riego por un nuevo controlador de riego basado en el clima, por un profesional de jardinería.

Desde enero de 2022, se han evaluado más de 400 propiedades y se han instalado más de 350 controladores inteligentes basados en el clima. El costo o valor aproximado por propiedad hasta la fecha es de $2,100.

El programa incluye un estudio del terreno, una prueba gratuita de detección de fugas en el hogar, reparaciones del sistema de riego, la instalación de un controlador de riego basado en las condiciones climáticas y el reciclaje de controladores antiguos.

Otros consejos que el distrito recomienda a sus residentes para ahorrar agua consisten en elegir cuidadosamente la vegetación de sus jardines.

Más del 50 % del consumo de agua se produce al aire libre, lo que ofrece numerosas oportunidades para ahorrar agua. Las plantas que consumen poca agua y el diseño de jardines eficientes son algunas de las formas más inteligentes y efectivas para reducir el consumo de agua.

La realidad es que viven en un desierto árido donde usan más agua de la que la Madre Naturaleza nos brinda. Afortunadamente, para quienes tienen cierto gusto estético y para los amantes de la jardinería, existen plantas “autóctonas” del sur de California y del Valle de San Gabriel. Estas plantas sobreviven en climas cálidos y secos; son atractivas, consumen menos agua y son fáciles de conseguir.

Entre los diferentes términos que describen este tipo de vegetación se incluyen plantas nativas de California, plantas que ahorran agua y plantas tolerantes a la sequía. El jardín que ahorra agua también puede incluir elementos inertes como jardines de rocas, cantos rodados, bancos, césped sintético y otros elementos decorativos que no consumen agua en absoluto.

Para aprender qué tipo de plantas puedes utilizar, puedes usar la herramienta Garden Planner, que incluye consejos descargables e imprimibles sobre cómo plantar un jardín de plantas nativas en Alhambra, Azusa, Monterey Park y Sierra Madre.

Aparte de esto, como muchos otros distritos, también ofrecen reembolsos por ciertas modificaciones que se realicen, ya sea en el hogar o en el jardín.

Para más información en programas y consejos de cómo conservar el agua visita sgvmwd.com