Hombre de Florida es acusado de matar a su madre y prenderle fuego al cuerpo: dijo que “quería ser cremada”

Un hombre de 23 años fue arrestado en Fort Myers, Florida, después de que presuntamente confesó haber asesinado a su madre, incendiar su cuerpo y provocar un fuego dentro de la vivienda donde ambos residían, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como George Beemer, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, incendio provocado en primer grado y abuso de un cadáver, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Lee.

La investigación comenzó el sábado, cuando Beemer llamó al 911 para reportar que sufría un dolor en el pecho. Mientras era trasladado a un hospital, los servicios de emergencia recibieron otro aviso por un incendio en la misma residencia, ubicada en Ranchette Road, en Fort Myers.

Hallaron el cuerpo de la víctima dentro de la vivienda

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el cuerpo de una mujer con severas quemaduras en la cocina de la vivienda, según los documentos judiciales citados por medios locales.

De acuerdo con el reporte policial, Beemer confesó posteriormente que disparó una vez a su madre antes de rociar gasolina alrededor del cuerpo y prenderle fuego.

Las autoridades indicaron que el acusado declaró que su madre “quería ser cremada” después de morir.

La identidad de la víctima no ha sido divulgada oficialmente por las autoridades.

Durante su declaración a la policía, Beemer aseguró que decidió matar a su madre debido a años de presuntos malos tratos y afirmó que ella había abusado sexualmente de él.

Hasta el momento, esas acusaciones no han sido corroboradas por las autoridades y forman parte de las declaraciones realizadas por el propio acusado durante la investigación.

Personas cercanas a la familia rechazaron esa versión. Una amiga de la familia, que pidió no ser identificada, declaró a WINK News que no cree las acusaciones formuladas por Beemer.

“No hay absolutamente ninguna manera”, afirmó. “Nunca lo creeré. Creo que está usando eso como un mecanismo de defensa para intentar justificar lo ocurrido”.

La mujer también dijo que su primera reacción al conocer el caso fue preguntarse si el joven había consumido drogas el día de los hechos.

Permanece detenido mientras avanza la investigación

Beemer permanece recluido en la cárcel del condado de Lee mientras enfrenta el proceso judicial.

El sheriff Carmine Marceno calificó el caso como “uno de los actos de violencia más horribles imaginables” y destacó el trabajo coordinado entre agentes, bomberos, personal de emergencias médicas y detectives para esclarecer lo ocurrido.

“La crueldad en este caso va más allá de toda comprensión”, expresó Marceno en un comunicado. Agregó que las autoridades continuarán trabajando para ofrecer respuestas a los familiares y seres queridos de la víctima mientras avanza la investigación.

Por su parte, una excompañera de clase del acusado, identificada como Madison Edwards, aseguró sentirse impactada por lo sucedido.

“Nos quedamos completamente conmocionados”, dijo. Aunque señaló que no le sorprendía que Beemer terminara en prisión, aseguró que sí le sorprendió el motivo por el que fue arrestado.

La investigación sobre el homicidio continúa abierta.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero