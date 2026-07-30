Quién era “Camarada Richard”, alto mando de sendero luminoso abatido en Perú

Las Fuerzas Armadas del Perú informaron la muerte de “Camarada Richard”, identificado como uno de los principales mandos de la organización terrorista Sendero Luminoso, durante un operativo conjunto desarrollado en la región Junín.

La intervención, denominada Operación Quiñones, fue ejecutada por un Comando Especial en coordinación con la Policía Nacional del Perú, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al grupo subversivo en el sector Hamaca, en Alto Mantaro.

De acuerdo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, “Camarada Richard” integraba el buró político de la organización y cumplía funciones de mando militar, además de coordinar actividades vinculadas al abastecimiento logístico y la producción para la estructura remanente de Sendero Luminoso.

?? | Fuerzas Armadas abatieron en el VRAEM a Jhonny Curo Rojas, alias “Camarada Richard”, alto mando de Sendero Luminoso. En el operativo un militar resultó herido, se incautó armamento y un helicóptero recibió impactos de bala sin comprometer a la tripulación. pic.twitter.com/WlSPrqBe50 — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) July 30, 2026

Según información difundida por las autoridades, el operativo fue preparado durante varias semanas y contó con la participación de patrullas de élite y apoyo aéreo.

Durante el enfrentamiento, un suboficial del Ejército resultó herido por impacto de bala y fue evacuado para recibir atención médica especializada. Asimismo, un helicóptero militar recibió múltiples impactos de proyectil durante las labores de extracción, aunque la tripulación resultó ilesa.

Tras la intervención, las fuerzas del orden incautaron un fusil Galil, cargadores abastecidos, explosivos, equipos de comunicación, material táctico y otros implementos que eran utilizados por el grupo armado.

Las autoridades consideran que la muerte de “Camarada Richard” representa un golpe importante contra los remanentes de Sendero Luminoso que mantienen vínculos con actividades del narcotráfico.

Diversos reportes periodísticos señalan que el cabecilla abatido era identificado como uno de los responsables de la denominada matanza de Huarcatán, ocurrida en 2021, en la que fueron asesinados 16 civiles en el distrito de Vizcatán del Ene, un ataque atribuido por las autoridades a remanentes senderistas.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que las operaciones continuarán con el objetivo de neutralizar a los integrantes de las organizaciones terroristas que aún permanecen en la zona y fortalecer la seguridad en esta parte del país.

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