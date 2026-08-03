Padre de Florida es acusado de asesinato por la muerte de su bebé de seis meses

Un hombre de Florida fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo de seis meses, ocurrida hace dos años, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como James Westervelt, de 38 años, quien enfrenta el nuevo cargo desde el jueves, luego de que la investigación sobre el caso avanzara desde las acusaciones iniciales por presunto abuso infantil.

El bebé permaneció hospitalizado antes de fallecer

De acuerdo con la investigación, el menor tenía dos meses de edad cuando sufrió las lesiones que derivaron en su hospitalización.

Según las autoridades, Westervelt habría declarado que utilizó un soplador de hojas para dirigir aire hacia el bebé porque pensó que sería “divertido”. Los investigadores sostienen que el menor también sufrió lesiones compatibles con un fuerte sacudimiento o rebote.

El niño fue conectado a soporte vital, pero falleció en agosto de 2024.

De acuerdo con la información citada por las autoridades, la causa de muerte fue traumatismo contundente provocado por movimientos bruscos de rebote.

El acusado permanece detenido

Westervelt permanece bajo custodia en el condado de Marion y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en septiembre por el cargo de asesinato en primer grado.

Además, registros judiciales muestran que el hombre también enfrenta un proceso separado por presunta posesión de metanfetamina y de parafernalia para drogas, cargos presentados en mayo. La próxima audiencia en ese caso está programada para el 5 de agosto.

Hasta el momento, ni la Oficina del Sheriff del Condado de Marion ni el abogado del acusado habían emitido declaraciones públicas sobre el nuevo cargo.

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