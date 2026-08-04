Los Ángeles: el tiempo para hoy martes 4 de agosto

Los Ángeles se prepara para un día y una noche sin apenas nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:06 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:51 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 86 grados Fahrenheit (20 y 30ºC).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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