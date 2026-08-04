Pronóstico del clima en Dallas para este martes 4 de agosto

Este martes 4 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 102 grados Fahrenheit (39ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y se espera escasa nubosidad. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 125 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:43 h y se marchará a las 20:23 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 82 y los 102 grados Fahrenheit (28 y 39ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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