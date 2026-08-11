Exbombero de Detroit es acusado de provocar una serie de incendios y robar en una estación

Un exbombero de Detroit fue acusado de estar involucrado en una serie de incendios provocados en distintas viviendas de la ciudad, incluido un caso en el que presuntamente ingresó a una estación de bomberos para robar mientras sus antiguos compañeros atendían una emergencia.

Eric Dwayne Anderson, de 52 años, enfrenta múltiples cargos de incendio provocado, allanamiento de morada y robo, según los fiscales del condado de Wayne.

Los hechos investigados ocurrieron en el lado oeste de Detroit entre el 19 de julio y el 4 de agosto.

Las autoridades indicaron que ninguna persona resultó herida en los incendios.

Habría incendiado una vivienda y entrado a una estación de bomberos

Uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores ocurrió después de que Anderson presuntamente provocara un incendio en una vivienda.

Mientras los bomberos acudían al lugar para controlar las llamas, los fiscales sostienen que Anderson ingresó a una estación de bomberos y robó varios objetos del edificio.

La acusación generó especial preocupación entre las autoridades debido a que el sospechoso había formado parte del mismo cuerpo de bomberos al que presuntamente estaba afectando con sus acciones.

Eric Dwayne Anderson renunció al Departamento de Bomberos de Detroit en junio de 2023, según las autoridades.

El comisionado de Bomberos de Detroit, Charles Simms, calificó las acusaciones de preocupantes.

“Las acusaciones en este caso son profundamente perturbadoras”, señaló Simms en un comunicado.

El funcionario destacó que uno de los hechos investigados involucra el presunto robo cometido en una estación mientras los bomberos respondían a una llamada de emergencia.

“Cualquiera que provoque incendios deliberadamente, robe de una estación de bomberos o ponga en peligro la seguridad de los habitantes de Detroit deberá rendir cuentas”, afirmó.

Simms agregó que esto debe ocurrir independientemente de quién sea la persona acusada o de si alguna vez vistió el uniforme del Departamento de Bomberos de Detroit.

También habrían robado electrodomésticos y dos cachorros

En otro de los incidentes incluidos en la investigación, los fiscales sostienen que de una vivienda fueron robados un refrigerador y una estufa. También desaparecieron dos cachorros de pitbull.

Posteriormente, según la acusación, la vivienda fue incendiada.

Anderson también está acusado de provocar incendios en otras dos casas y de incendiar un contenedor de basura comercial ubicado frente a otra residencia.

Los fiscales no han informado que alguna de las personas que vivían en las propiedades afectadas haya resultado lesionada.

Las autoridades continúan investigando los hechos para determinar el alcance de la serie de incendios y los posibles motivos detrás de ellos.

Fiscalía: el caso “sacude la conciencia”

La fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy, presentó los cargos contra Anderson y calificó las acusaciones como especialmente graves.

“Las presuntas acciones criminales de este exbombero son horribles”, afirmó Worthy.

La fiscal señaló además que el caso “sacude la conciencia”.

Las autoridades han puesto especial atención en el presunto robo cometido en una estación de bomberos, debido a que los equipos se encontraban fuera del edificio respondiendo a una emergencia.

Anderson permanece detenido y su fianza fue establecida en 1 millón de dólares, según las autoridades.

Una audiencia para determinar la causa probable fue programada para el 18 de agosto.

La investigación permanece abierta y las autoridades no han informado si podrían presentarse cargos adicionales.

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