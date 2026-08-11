Perú convoca a embajador ruso por caso de peruanos reclutados para combatir en la guerra con Ucrania

La Cancillería de Perú convocó al embajador ruso en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar “la preocupación” del gobierno nacional por la situación y falta de información sobre los peruanos que han fallecido o han desaparecido mientras peleaban por Rusia en la guerra con Ucrania, se informó oficialmente.

El embajador fue llamado un día después de que el gobierno de Perú informara que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el Ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia.

El Ministerio de Exteriores señaló que el canciller, Carlos Espá, transmitió a Ushakov “la preocupación” de la presidenta, Keiko Fujimori, “para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia”.

Espá sostuvo que esto debe hacerse “por ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce”.

A su turno, el vceministro de Exteriores, Eric Anderson, remarcó que Perú “no va a olvidar ni despreocuparse” de sus ciudadanos, “estén donde estén”, e instó a las autoridades rusas “a brindar información precisa y actualizada sobre la ubicación y situación en la que se encuentran”.

A la reunión también acudieron representantes de las familias de peruanos afectados por esta situación, quienes transmitieron al embajador su preocupación por la falta de información de su gobierno, según remarcó la nota oficial.

Exteriores aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 25 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales.