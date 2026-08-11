Rusia libera al exmarine estadounidense Robert Gilman acusado de agredir a un policía

Rusia ha liberado al exmarine estadounidense Robert Gilman, cuyo estado de salud es grave, tras cuatro años detenido, anunció este martes la Administración de Donald Trump. “Celebramos el regreso de Robert Gilman a Estados Unidos“, declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, quien reveló que Steve Witkoff, enviado especial de Trump, participó en las negociaciones para lograr su liberación.

“La liberación de Gilman no forma parte de ningún intercambio ni se hizo ninguna concesión”, aclaró además en un correo electrónico un portavoz del Departamento de Estado. Gilman, de 32 años y originario de Massachusetts, fue detenido en enero de 2022 cuando viajaba en tren por Vorónezh, en el oeste de Rusia, acusado de agredir a un policía. Posteriormente se añadieron cargos por supuestas agresiones a personal penitenciario, lo que elevó su condena a diez años de prisión. Era uno de los principales estadounidenses presos en Rusia.

Enfermo por el maltrato ruso

La ONG Global Reach, que lleva su caso, explicó a la cadena estadounidense CBS que Gilman está “gravemente enfermo y bajo riesgo de muerte” debido a los malos tratos que sufrió durante su cautiverio, incluidos trabajos forzados, y aseguró que fue presionado para combatir en Ucrania. Gilman será evaluado y tratado en un hospital militar en Texas, agregó la organización.

Donald Trump afirmó que habló con Gilman y que este le pidió una hamburguesa con queso para cuando aterrice.

Con esta liberación, más de 100 estadounidenses que Washington consideraba secuestrados o detenidos injustamente en el extranjero han recuperado la libertad durante la Administración de Trump, según el Departamento de Estado. Este asegura que seguirá trabajando para conseguir la libertad “de todos los estadounidenses injustamente detenidos en Rusia”, incluyendo a Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado que fue sentenciado a casi nueve años de cárcel en 2024 por “trabajo mercenario” en Ucrania, una acusación que él niega.