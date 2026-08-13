Sicario del Cártel de Sinaloa detalla a cadena alemana cómo ayudaron a Rubén Rocha a ganar la gubernatura

Un documental de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) volvió a colocar bajo los reflectores los señalamientos sobre una presunta intervención del Cártel de Sinaloa en la elección de gobernador de Sinaloa de 2021, en la que Rubén Rocha Moya resultó ganador.

El testimonio central corresponde a un hombre que se identifica como integrante del Cártel de Sinaloa y cuya identidad y voz fueron modificadas.

En una casa de seguridad en Culiacán, el presunto sicario aseguró ante las cámaras de DW que el grupo criminal tuvo un papel determinante para garantizar el triunfo de Rocha Moya. Según su versión, la organización podía recurrir al robo de urnas, intimidación de electores y amenazas contra adversarios políticos.

Al ser cuestionado sobre si Rocha Moya habría llegado a la gubernatura sin el respaldo de Los Chapitos, el hombre respondió que no, bajo el argumento de que los dirigentes criminales eran quienes “movían el ajedrez”.

Su declaración forma parte del documental “México bajo el control de los cárteles: el poder en la sombra en Sinaloa”, difundido por DW a principios de agosto.

Uno de los testimonios incluidos en el documental es el de Paola Gárate Valenzuela, entonces diputada local de oposición, quien relató que fue secuestrada el 5 de junio de 2021, un día antes de la elección. Según su relato, sus captores le advirtieron que debían lograr que el partido Morena ganara los comicios o habría consecuencias mortales.

Gárate también denunció que las amenazas continuaron después de aquellos hechos. En el documental relató que encontró una corona fúnebre con sus apellidos afuera de su domicilio y que actualmente cuenta con protección debido a las amenazas contra ella y su familia.

El contenido adquiere mayor relevancia debido a que algunos de los señalamientos expuestos en el documental coinciden con acusaciones incluidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

De acuerdo con el expediente estadounidense, antes de las elecciones de 2021 Rocha Moya se habría reunido con integrantes de Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

La acusación sostiene que, en ese encuentro, los líderes del grupo criminal ofrecieron apoyar su triunfo electoral, mientras que el entonces candidato habría prometido colocar en posiciones de autoridad a funcionarios favorables a los intereses del cártel.

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