EE.UU. sigue sin enviar pruebas para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: Claudia Sheinbaum

El gobierno de Estados Unidos aún no ha enviado a México la información que, según las autoridades mexicanas, es necesaria para avanzar en una eventual detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si Washington había entregado los elementos solicitados por México en relación con el político sinaloense.

“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, respondió Sheinbaum. El caso ha generado atención entre ambos gobiernos después de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos de Rocha Moya con integrantes del Cártel de Sinaloa. El político ha rechazado las acusaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió de la Embajada de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición relacionadas con el mandatario sinaloense. Sin embargo, la cancillería indicó que los documentos entregados no contenían elementos suficientes para establecer responsabilidades y que correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la viabilidad jurídica de las solicitudes.

?? Claudia Sheinbaum afirmó que EEUU todavía no ha entregado la información solicitada por su país "de detención urgente para extradición” en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.https://t.co/YkFFYmIqzT — Canal 44 (@CANAL44TV) August 11, 2026

Rocha Moya mantiene licencia mientras continúa investigación

Rocha Moya solicitó separarse temporalmente del cargo el 1 de mayo de 2026, después de que surgieran los señalamientos provenientes de Estados Unidos y mientras avanzaban investigaciones de autoridades mexicanas.

El Congreso de Sinaloa aprobó posteriormente la licencia y Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina. Sheinbaum fue cuestionada sobre por qué Rocha Moya no ha regresado al gobierno estatal ante la ausencia de nuevas pruebas proporcionadas por Estados Unidos. La presidenta señaló que esa decisión corresponde al propio gobernador con licencia. “Es una decisión de él; mientras siga este proceso, mantenerse así”, afirmó.

La mandataria recordó que Rocha Moya decidió apartarse del puesto con el argumento de que buscaba evitar que las acusaciones afectaran la gobernabilidad del estado.

“No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación”, recordó Sheinbaum que dijo el político al solicitar la licencia.

El caso también ha provocado críticas de sectores de la oposición, que han acusado al gobierno federal de proteger al mandatario sinaloense. El gobierno de México, por su parte, sostiene que cualquier procedimiento de detención o extradición debe contar con sustento jurídico. La controversia aumentó después de que la SRE clasificara inicialmente comunicaciones relacionadas con las solicitudes estadounidenses. Tras los cuestionamientos, la subsecretaría para América del Norte anunció la desclasificación de documentos vinculados con el caso.

Mientras tanto, la FGR mantiene abiertas investigaciones en México. Rocha Moya ha comparecido ante autoridades ministeriales y ha negado las acusaciones de presuntos acuerdos con organizaciones criminales para facilitar actividades ilícitas. Por ahora, Sheinbaum sostiene que Estados Unidos no ha entregado la información adicional que México considera necesaria para avanzar en el proceso de detención con fines de extradición.

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