Sheinbaum afirma que no hay plazo para que EE.UU. presente pruebas en solicitud de extradición contra gobernador vinculado con el narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existe una fecha límite para que las autoridades de Estados Unidos presenten pruebas que respalden la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en una acusación presentada por fiscales federales en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que el procedimiento actualmente en curso no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a una petición de “detención urgente con fines de extradición”, una etapa preliminar que requiere elementos probatorios suficientes para que el gobierno mexicano pueda actuar.

Sheinbaum explicó que la solicitud fue presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos y posteriormente revisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que concluyó que la documentación enviada no contenía pruebas suficientes para justificar una detención inmediata.

“La Fiscalía General de la República está realizando sus propias investigaciones y diligencias. Estamos en esa etapa del proceso”, señaló la presidenta. La acusación contra Rocha Moya fue dada a conocer el pasado 29 de abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

En ella también aparecen otros exfuncionarios sinaloenses, quienes presuntamente habrían colaborado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios políticos y pagos ilícitos.

???? EEUU no ha entregado pruebas contra el exgobernador de Sinaloa, sostiene Sheinbaum



? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que las autoridades estadounidenses no han entregado evidencias que justifiquen su petición de detención con fines de extradición contra? pic.twitter.com/RKNxp0a37d — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 16, 2026

Estados Unidos mantiene abierta la vía de una extradición formal

La mandataria subrayó que una eventual negativa de México a ejecutar la detención urgente no cerraría definitivamente el caso. Según explicó, las autoridades estadounidenses conservan la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de extradición, el cual implicaría una revisión judicial más amplia y la presentación de pruebas adicionales.

“Si no existen elementos suficientes, el gobierno mexicano no puede proceder. Sin embargo, Estados Unidos tiene la opción de promover un juicio formal de extradición si considera que cuenta con los fundamentos necesarios”, indicó. Sheinbaum destacó que este tipo de situaciones forman parte de los mecanismos habituales de cooperación entre ambos países y recordó que México también ha enfrentado rechazos por parte de autoridades estadounidenses cuando las solicitudes de detención urgente no han estado acompañadas de evidencia suficiente.

Como ejemplo, mencionó casos previos relacionados con exfuncionarios mexicanos cuya entrega fue solicitada por el gobierno mexicano sin obtener una respuesta favorable inmediata debido a cuestionamientos sobre las pruebas presentadas.

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Gobierno federal niega brindar protección especial al exgobernador

Por separado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó versiones que apuntaban a una supuesta protección federal para Rocha Moya mientras se desarrolla el proceso. El funcionario aseguró que el gobernador con licencia no cuenta con escoltas asignados por ninguna dependencia del Gabinete de Seguridad federal y que tampoco ha solicitado apoyo especial a las autoridades nacionales.

“Las personas señaladas en la acusación no tienen protección de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad ni de la Fiscalía General de la República”, precisó. García Harfuch añadió que las medidas de seguridad que actualmente acompañan a Rocha Moya corresponden exclusivamente a instancias estatales de Sinaloa.

Mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República y se espera una eventual respuesta de las autoridades estadounidenses, el caso se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la agenda bilateral en materia de justicia y combate al narcotráfico, al involucrar a uno de los políticos más influyentes del estado de Sinaloa.

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