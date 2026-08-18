Predicción del clima en Dallas, Texas para este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 108 grados Fahrenheit (42ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan cielos sin nubes. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 84 grados Fahrenheit (29ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 111ºF (44ºC) de máxima y 111ºF (44ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:52 h y se pondrá a las 20:09 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 108 grados Fahrenheit (28 y 42 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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