Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de agosto de 2026

LEO – 25 de agosto de 2026

Leo, este 25 de agosto de 2026 vas a tener que aprender a distinguir entre quien te habla de frente y quien nomás anda de hocicón a tus espaldas. Se marca un conflicto con una amistad que podría andar soltando información tuya, exagerando situaciones o contando el caldo sin saber cómo se cocinaron los frijoles. No te enganches inmediatamente ni armes un circo por comentarios de terceros, porque podrías terminar peleando por algo que llegó más aumentado que deuda con intereses. Investiga primero y después decides si esa persona todavía merece asiento en tu mesa.

En cuestiones del amor, se aproximan tentaciones bastante sabrosas, pero algunas traerán fecha de caducidad más corta que leche fuera del refrigerador. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien con quien habrá química inmediata, miradas calientes y ganas de averiguar hasta el tipo de sangre; sin embargo, no confundas una noche de pasión con la llegada del amor de tu vida. Disfruta lo que decidas vivir, pero deja claras tus intenciones y no entregues sentimientos donde solamente te están ofreciendo entretenimiento.

Si tienes pareja, el panorama cambia favorablemente. Una situación relacionada con una decisión importante, un problema familiar o algo que deberán resolver juntos podría demostrarte de qué está hecha realmente tu relación. Vas a descubrir que cuando ambos jalan para el mismo lado pueden avanzar muchísimo. También será buen momento para recuperar detalles que habían quedado olvidados: una salida diferente, conversación sin celulares de por medio o simplemente darse tiempo para recordar por qué comenzaron juntos. La relación podría fortalecerse bastante antes de terminar agosto.

También aparece una visita inesperada que moverá tus planes. Puede tratarse de alguien que hace tiempo no veías o una persona que llegará con información interesante. No necesariamente será una mala sorpresa; incluso podría convertirse en la pieza que faltaba para entender un asunto que traías atravesado.

En dinero y trabajo vienen movimientos interesantes. Un proyecto, propuesta, venta, colaboración o idea que parecía pequeña puede comenzar a dejar mejores resultados de los esperados. Pero tampoco te emociones gastando antes de cobrar. Si entra dinero adicional, guarda una parte porque durante septiembre podrías necesitar hacer una compra importante. Aprende que tener dinero no significa andar buscando desesperadamente dónde dejarlo.

Se visualiza también la posibilidad de viajar a otras tierras, ya sea por trabajo, descanso, negocio o invitación. Ese movimiento podría conectarte con personas que más adelante tendrán importancia en tus planes profesionales. Lleva los ojos abiertos porque una oportunidad puede aparecer donde menos la estés buscando.

Y bájale dos rayitas a las ganas de cobrar venganza. Hay alguien que te hizo una fregadera y todavía de repente recuerdas el asunto y se te calienta hasta la coronilla. No necesitas ensuciarte las manos. Las consecuencias están comenzando a alcanzar a ciertas personas y pronto podrías enterarte de algo que confirmará que cada quien termina cosechando lo que sembró.

Cuida también tus palabras porque andarás con carácter fuerte y podrías mandar a alguien muy lejos por una tontería. No confundas poner límites con tratar mal a quien no tiene vela en el entierro.

Este martes enfócate en tus proyectos, administra mejor tus recursos y deja de cargar pleitos ajenos. Agosto todavía guarda una oportunidad económica importante para ti, pero necesitarás moverte y dejar de esperar que las cosas caigan solitas del cielo. Leo, cuando dejas de gastar energía demostrando quién eres, empiezas a utilizarla para construir lo que quieres.

Color del día: Dorado.

Números de la suerte: 8, 17 y 29.

Frase del día: “No voy a perseguir justicia ni cariño; lo que me corresponde llegará, y lo que no, que agarre sus chivas y siga su camino.”

VIRGO – 25 de agosto de 2026

Virgo, este 25 de agosto de 2026 viene con emociones revueltas, recuerdos que creías enterrados y una tentación del pasado que podría volver más arreglada que cuando la conociste. Se marca un posible encuentro con una expareja y, si todavía quedan ganas donde jurabas que ya nomás había coraje, podrías terminar en cama de placeres recordando viejas mañas. El detalle estará en lo que suceda después, porque una cosa es quitarse las ganas y otra muy distinta volver a abrir una puerta que tanto trabajo te costó cerrar. Si decides entrarle al asunto, hazlo sabiendo perfectamente dónde estás parado y sin fabricar ilusiones donde nadie prometió futuro.

Un acontecimiento importante está próximo a suceder y te hará mirar de manera diferente a ciertas personas que tienes cerca. Alguien que dabas por sentado podría demostrarte con hechos su cariño, mientras otra persona de la que esperabas demasiado podría hacerse ojo de hormiga cuando necesites apoyo. Ahí comprenderás que familia y amistad no siempre se miden por apellidos ni años de conocerse, sino por quién permanece cuando las cosas se ponen color de hormiga.

Cuida muchísimo tu carácter, porque estos días tendrás la paciencia más corta que quincena con deudas. Podrías responder de manera pesada, tomarte comentarios demasiado personales o mandar por un tubo a alguien que solamente intentaba ayudarte. Antes de reaccionar pregúntate si realmente existe un problema o si simplemente vienes cargando cansancio, estrés y pendientes que estás descargando con quien no corresponde.

Curiosamente, cuando controles ese genio y saques tu lado inteligente y diplomático, tendrás posibilidades de conseguir algo que llevas tiempo buscando. Una conversación bien manejada podría abrirte una puerta relacionada con trabajo, dinero, negocio o algún proyecto personal. No siempre gana quien grita más fuerte; algunas veces quien sabe hablar bonito termina llevándose hasta las tortillas de la mesa.

También viene un viaje que podría surgir por invitación, compromiso o asunto laboral. No lo descartes inmediatamente por flojera o cuestiones económicas, porque ese movimiento puede traerte experiencias nuevas y hasta un contacto que posteriormente resulte útil. Revisa fechas, documentos, reservaciones y gastos antes de salir para evitar andar corriendo como pollo sin cabeza a última hora.

En amistades se visualizan chismes y malos entendidos. Alguien podría llevarte un comentario supuestamente dicho por una persona cercana y ahí tendrás dos opciones: hacer un novelón de tres temporadas o preguntarle directamente al involucrado. Escoge la segunda. Ya estás grandecito para andar jugando al teléfono descompuesto. Además, descubrirás que cierta persona ha intentado manipularte aprovechándose de tu confianza o haciéndote sentir culpable para conseguir lo que quiere.

Tu mayor avance será emocional. Los golpes del pasado sí te dejaron cicatrices, pero también experiencia. Ya no compras cualquier cuento bonito ni te emocionas porque alguien te aviente tres palabras románticas y dos corazones por mensaje. Ahora observas acciones, congruencia y maneras de tratarte.

En dinero, evita prestar por compromiso y tampoco hagas compras para impresionar a nadie. Antes de finalizar agosto puede presentarse un gasto que no tenías contemplado, así que guarda una reserva.

Virgo, disfruta más y analiza un poquito menos. No necesitas tener bajo control hasta el movimiento de las moscas. Hay situaciones que solamente comenzarán a acomodarse cuando dejes de querer anticipar cada resultado.

Color del día: Verde olivo.

Números de la suerte: 6, 14 y 32.

Frase del día: “Ya aprendí que quien me quiere no me manipula, y quien me confunde tampoco merece tenerme esperando.”

LIBRA – 25 de agosto de 2026

Libra, este 25 de agosto de 2026 el amor podría ponerse más enredado que audífonos guardados en bolsa. Se marcan dos personas interesadas en ti, pero ninguna viene con garantía extendida, así que no te emociones nomás porque te hablan bonito, te reaccionan las historias y aparecen justo cuando sienten que estás soltando la cobija. Una de esas personas podría traer asuntos sentimentales sin resolver y la otra quizá busque algo completamente distinto a lo que tú esperas. Antes de entregar corazón, cuerpo y hasta contraseña del Netflix, investiga bien dónde estás metiendo las emociones.

No necesitas escoger entre dos personas solamente porque ambas te estén buscando. También existe una tercera opción: escoger tu tranquilidad. Si alguien llega escondiendo información, desapareciendo misteriosamente o dándote explicaciones que parecen tesis doctoral para justificar por qué nunca tiene tiempo para ti, ahí no es. Las relaciones sanas podrán tener problemas, pero no deberían necesitar investigación privada cada tercer día.

Tu familia necesitará más de tu presencia durante estos días. Podría surgir una decisión importante, reunión, pendiente doméstico o situación donde alguien cercano requiera apoyo. No significa que tengas que resolverle la existencia a todo mundo, pero tampoco te desaparezcas cuando los tuyos necesiten saber que cuentan contigo. Incluso una conversación pendiente con alguien de casa podría ayudarte a sanar una diferencia que se ha venido acumulando silenciosamente.

En cuestiones personales, llegó el momento de recuperar tu valor. Has permitido ciertas actitudes simplemente porque querías conservar personas que posiblemente ya habían decidido irse desde hace mucho. Deja de andar ofreciendo descuentos emocionales. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con acciones y no con mensajitos enviados cuando le pega la soledad a las once de la noche.

Si estás soltero o soltera, el terreno sentimental estará confuso, pero precisamente por eso no debes apresurarte. Antes de comenzar otra historia, termina mentalmente las anteriores. No compares gente nueva con tu ex ni castigues a quien apenas llega por lo que otra persona te hizo. Cerrar ciclos no significa olvidar; significa recordar sin sentir la necesidad de regresar.

Si tienes pareja, cuidado con cambios repentinos de humor. Tu carácter podría convertirse en el verdadero tercero en discordia. Un día quieres atención y al siguiente te molesta que te pregunten hasta cómo amaneciste. Aprende a expresar claramente qué necesitas porque nadie tiene obligación de andar adivinando tus pensamientos como si trajera bola de cristal.

En trabajo y dinero viene una etapa para definir tu futuro. Una idea que has considerado durante semanas puede tomar forma si comienzas a poner fechas y números reales. No basta decir “algún día voy a hacerlo”. Pon presupuesto, organiza tiempos y establece una primera acción. Entre finales de agosto y los primeros días de septiembre podrías recibir información relacionada con un pago, oportunidad laboral o proyecto adicional que te permitirá reorganizar tus finanzas.

También tendrás que cuidar gastos pequeños. Esas compritas de “nomás fueron cien pesitos” son precisamente las que después dejan la tarjeta temblando como gelatina.

Una persona que anteriormente te rechazó o no supo valorarte podría intentar acercarse nuevamente cuando note cambios en ti. No confundas arrepentimiento con conveniencia. Pregúntate por qué ahora sí, qué cambió y, sobre todo, si todavía quieres abrir esa puerta.

Libra, tu aprendizaje de estos días será dejar de negociar tu dignidad para conseguir compañía. No estás para convencer a nadie de quererte ni para hacer fila esperando que alguien se decida. Tu futuro sentimental mejorará cuando selecciones desde la tranquilidad y no desde el miedo a quedarte solo.

Color del día: Azul turquesa.

Números de la suerte: 7, 20 y 36.

Frase del día: “Quien no sepa qué quiere conmigo, que vaya a descubrirlo lejos; yo ya no estoy para servir de práctica.”

ESCORPIÓN – 25 de agosto de 2026

Escorpión, este 25 de agosto de 2026 bájale tantito a la velocidad porque últimamente quieres resolver en tres días lo que llevas meses dejando pendiente. Andar de prisa podría hacerte tomar una decisión equivocada, especialmente en cuestiones sentimentales y económicas. No porque una oportunidad aparezca significa que tengas que agarrarla inmediatamente; algunas vienen disfrazadas de bendición y cuando les quitas el papelito resultan ser puro problema con moño.

La vida comenzará a presentarte nuevas oportunidades, pero antes tendrás que recuperar algo que has descuidado demasiado: el amor propio. Has invertido tiempo, energía y sentimientos en personas que reciben todo como si fuera obligación tuya y todavía tienen el descaro de darte las gracias a medias. Ya estuvo bueno. Quien solamente aparece cuando necesita atención, dinero, favores o consuelo no merece acceso ilimitado a tu vida.

En el terreno sentimental se visualiza la llegada de un amor importante durante próximas fechas. Podría tratarse de alguien nuevo o de una persona que ya conoces superficialmente y con quien comenzará a existir una conexión distinta. Lo importante será no querer correr inmediatamente al altar nomás porque hubo química, conversación y se te alborotó hasta el apellido. Permite que esa persona se gane tu confianza poco a poco.

Si tienes pareja, estos días servirán para descubrir qué tan sólido es lo que han construido. Necesitarás observar cómo reacciona esa persona cuando tú atraviesas dificultades. Porque para salir a cenar, subir fotografías bonitas y andar de arrumacos cualquiera se apunta; el verdadero cariño se nota cuando las cosas se ponen pesadas. Si constantemente tienes que enfrentar tus problemas solo mientras tu pareja únicamente aparece para disfrutar los momentos buenos, tendrás que preguntarte qué clase de relación estás sosteniendo.

Tu intuición estará especialmente despierta. Vas a notar cambios de tono, contradicciones y comportamientos extraños antes de que alguien termine de contarte su cuento. Pero tampoco conviertas intuición en paranoia. Primero confirma y después reclama. Podrías descubrir una mentira relacionada con una amistad o alguien del entorno laboral que lleva tiempo manejando dos versiones de la misma historia. Cuando salga la verdad, no armes escándalo: una pregunta bien hecha puede poner más nervioso al mentiroso que veinte gritos.

En cuestiones económicas necesitarás organización porque un viaje que estabas planeando podría modificarse, posponerse o incluso cancelarse por presupuesto. Antes de endeudarte solamente por no perder unas vacaciones, revisa números. Habrá más oportunidades para viajar y ninguna fotografía vale tres meses pagando intereses.

También aparece un gasto relacionado con casa, vehículo, aparato electrónico o pendiente familiar. No será necesariamente una tragedia económica, pero sí puede desacomodarte si has estado gastando sin control. Guarda dinero y evita prestar cantidades que no estés dispuesto a perder.

En trabajo o proyectos viene una oportunidad interesante que podría comenzar mediante una conversación informal. Alguien puede mencionarte una propuesta, recomendarte o ponerte en contacto con una persona que necesita justamente algo que tú sabes hacer. No minimices tus capacidades ni cobres barato solamente por miedo a perder oportunidades.

Cerrar ciclos será otra tarea importante. Hay una historia que ya terminó pero todavía ocupa demasiado espacio en tus pensamientos. No necesitas explicación perfecta, disculpa cinematográfica ni último encuentro para despedirte. Algunas puertas se cierran simplemente dejando de tocarlas.

Escorpión, estás entrando en una etapa donde deberás seleccionar mejor a quién le das acceso a tu corazón, tiempo y energía. No necesitas que nadie venga a rescatarte; necesitas dejar de cargar personas que ni siquiera caminarían contigo cuando el camino se pone pesado.

Color del día: Vino.

Números de la suerte: 3, 18 y 41.

Frase del día: “Si para tenerte tengo que perderme a mí, entonces quédate donde estás, porque yo ya aprendí cuánto valgo.”

PISCIS – 25 de agosto de 2026

Piscis, este 25 de agosto de 2026 vas a entender que la vida está demasiado corta para seguir gastando lágrimas, tiempo y energía en situaciones que ni siquiera dependen de ti. Ya lloraste lo que tenías que llorar, ya pensaste demasiado las cosas y hasta imaginaste escenarios que jamás sucedieron. Ahora toca moverte. Hay una meta relacionada con negocio, viaje, cambio de vivienda o patrimonio que lleva tiempo rondándote la cabeza y puede comenzar a tomar forma si finalmente dejas de esperar el momento perfecto.

Una oportunidad económica podría aparecer mediante una persona que ya conoce tu manera de trabajar o que ha escuchado buenas referencias sobre ti. No necesariamente llegará anunciándose con bombo y platillo; podría comenzar como una propuesta pequeña, una llamada, una venta o una conversación aparentemente casual. Analízala bien porque, trabajada correctamente, puede convertirse en una fuente adicional de ingresos. Eso sí: no quieras comerte el pastel antes de hornearlo.

Y hablando de proyectos, cierra un poquito la boca. Tienes la costumbre de emocionarte y contar tus planes cuando todavía están en pañales. Después medio barrio sabe qué quieres comprar, cuánto piensas invertir y hasta cuándo vas a comenzar. Hay personas que genuinamente te desean éxito y otras que sonríen mientras por dentro esperan que te cargue el payaso. Primero concreta y después presume.

En cuestiones del amor, alguien que considerabas prácticamente imposible podría comenzar a notar tu presencia. Quizá se dé mediante redes sociales, una reunión, amistades en común o una coincidencia bastante curiosa. No te emociones comprando las argollas todavía. Permite que exista acercamiento y observa si realmente hay compatibilidad o solamente habías idealizado demasiado a esa persona. Porque una cosa es conocer su fotografía bonita y otra aguantar sus mañas en vivo y a todo color.

Si tienes pareja y atraviesan una etapa complicada, necesitarás revisar la relación sin hacerte la víctima ni convertir a la otra persona en villano. Recuerda qué fue lo que los unió, pero también analiza cuánto han cambiado desde entonces. Perdonar errores puede ser sano cuando existe arrepentimiento y modificación de conducta; soportar lo mismo veinte veces solamente porque “hay amor” ya es otro boleto.

Tu orgullo podría jugarte una mala pasada. Una persona cercana podría intentar acercarse para aclarar un problema, pero si te pones en plan de “que venga de rodillas porque yo no hice nada”, terminarás prolongando una situación que puede resolverse con una conversación adulta. No confundas dignidad con terquedad. Saber pedir disculpas cuando corresponde no te quita valor.

Durante estos días también te caerá el veinte respecto a varias situaciones del pasado. Comprenderás por qué cierto proyecto no funcionó, por qué una persona se alejó o por qué algo que deseabas desesperadamente terminó sin concretarse. Y cuando finalmente acomodes las piezas vas a dejar de preguntarte “¿por qué me pasó?” para comenzar a decir “qué bueno que no pasó como yo quería”.

En dinero se visualizan mejoras, pero necesitarás administrar correctamente las ganancias. No utilices un ingreso extraordinario como permiso para gastar el doble. Si realmente tienes en mente una casa, negocio o viaje importante, comienza un fondo específico y no lo estés pellizcando cada vez que se te antoje algo.

Tu problema no ha sido falta de ideas, Piscis; ideas tienes hasta para aventar para arriba. Lo que te ha faltado es constancia para llevarlas hasta el final. Esta semana escoge un solo proyecto y dale prioridad. Menos planes escritos en servilletas y más acciones concretas.

También podrías recibir una noticia relacionada con una persona que hace tiempo no ves y que despertará recuerdos. Escucha lo que tenga que decir, pero no permitas que la nostalgia decida por ti.

Este martes marca un cambio de mentalidad importante: dejar de esperar señales y convertirte tú en quien provoque los movimientos que necesita tu vida. Cuando trabajes en silencio, controles el orgullo y seas constante, comenzarás a ver resultados donde antes solamente tenías buenas intenciones.

Color del día: Azul marino.

Números de la suerte: 5, 23 y 38.

Frase del día: “Mis planes ya no se cuentan, se trabajan; cuando estén listos, que los resultados hagan todo el chisme.”

ACUARIO – 25 de agosto de 2026

Acuario, este 25 de agosto de 2026 se empiezan a mover asuntos familiares y sociales que van a sacarte de la rutina. Se visualiza una boda, compromiso o celebración importante que podría sorprenderte porque quizá no esperabas que cierta relación avanzara tan rápido. También aparece la llegada o visita de una amistad que vive lejos y con quien tendrás oportunidad de ponerte al corriente. Esa persona podría traerte información interesante e incluso una propuesta para realizar algo juntos durante los próximos meses.

En estos días podrías sentir una necesidad extraña de volver al pasado, pero no necesariamente porque todavía ames lo que dejaste atrás. A veces uno extraña la etapa, la costumbre o la persona que era en aquellos años y termina confundiendo nostalgia con ganas de regresar. Antes de buscar números viejos o andar investigando perfiles a las dos de la madrugada, pregúntate si realmente quieres recuperar esa historia o simplemente estás aburrido del presente.

Porque precisamente aparece un regreso de expareja, y ahí necesitarás inteligencia. Esa persona podría presentarse diciendo que cambió, que ahora comprende tus sentimientos o que finalmente descubrió lo que perdió. Qué bonito discurso, pero tú fíjate en los hechos. No abras nuevamente la puerta solamente porque tocaron bonito. Si anteriormente existieron mentiras, manipulación, infidelidades o problemas repetitivos, necesitarás pruebas verdaderas de cambio antes de considerar cualquier acercamiento.

En cuestiones familiares se marcan chismes y comentarios malintencionados. Una persona podría contar algo incompleto y provocar tensión entre miembros de tu familia. No alimentes el mitote ni te conviertas en mensajero. Si tienes algo que aclarar, habla directamente con quien corresponda. Hay gente que avienta la piedra y después se sienta cómodamente a mirar cómo los demás se agarran del chongo.

También podrías enterarte de un embarazo inesperado de una amistad o persona conocida. La noticia provocará sorpresa y posiblemente preocupación dentro de su entorno. Evita juzgar o meterte donde no te corresponde; cada persona tendrá que hacerse responsable de sus decisiones y resolver su propia situación.

En tu caso, presta atención al cuerpo. Se marcan molestias musculares, cansancio o una caída por distracción. No andes caminando con el celular pegado a la cara ni queriendo cargar cosas como si fueras montacargas. Si entrenas o realizas actividad física, calienta correctamente y dale descanso al cuerpo cuando lo necesite.

En dinero y trabajo comienzan a presentarse movimientos favorables, pero necesitarás dejar de compararte con personas que van en otra etapa de su vida. Una oportunidad puede surgir mediante alguien que acabas de conocer o por recomendación de un contacto reciente. Escucha propuestas, pregunta condiciones y no rechaces inmediatamente algo solamente porque sea diferente a lo que habías imaginado.

También recibirás una noticia que inicialmente no será de tu agrado. Puede relacionarse con planes que cambian, una decisión ajena o un asunto que esperabas resolver de otra manera. No reacciones en caliente. Conforme pasen los días entenderás mejor las razones y encontrarás una alternativa que posiblemente termine beneficiándote más.

Vienen personas nuevas a tu círculo y una de ellas podría convertirse en una amistad bastante importante. No cierres la puerta por experiencias anteriores. No toda la gente llega a utilizarte ni todo acercamiento trae doble intención.

Y deja de vivir preocupado por el qué dirán. La gente habla cuando haces, cuando no haces, cuando tienes pareja, cuando estás solo y hasta cuando te cambias el corte de cabello. Si vas a recibir críticas de todos modos, por lo menos que sean por vivir como se te dé la gana.

Acuario, deja también de maldecir la vida cada vez que algo sale diferente a tus planes. Hay circunstancias que no controlas, pero sí puedes decidir qué haces después. Tu destino no se construye lamentando lo que falta, sino utilizando correctamente lo que ya tienes en las manos.

Color del día: Plateado.

Números de la suerte: 11, 26 y 44.

Frase del día: “Que hablen lo que quieran; mientras ellos hacen chisme con mi vida, yo voy a estar demasiado ocupado construyéndola.”

CAPRICORNIO – 25 de agosto de 2026

Capricornio, este 25 de agosto de 2026 toca hacer recuento de los daños, pero no para sentarte a llorar sobre las ruinas, sino para decidir qué todavía sirve y qué ya merece irse derechito al basurero emocional. Has tomado decisiones que en su momento parecían correctas y terminaron saliendo más chuecas que cuadro colgado con prisa, pero también hubo situaciones que se complicaron por confiar en personas equivocadas, envidias y traiciones que jamás imaginaste. La diferencia es que ahora tienes experiencia suficiente para no volver a entregar las llaves de tu tranquilidad a cualquiera.

Hay una parte de tu vida que puedes reconstruir durante las próximas semanas. Puede tratarse de un proyecto abandonado, una relación familiar, una situación económica o una meta que dejaste estacionada cuando comenzaron los problemas. No pretendas arreglar todo de golpe. Empieza por aquello que realmente depende de ti y deja de responsabilizarte por decisiones que tomaron otras personas.

En el amor andas más contradictorio que dieta empezada en lunes. Por momentos deseas una relación estable, alguien con quien compartir planes y construir algo bonito; luego miras los pleitos, infidelidades y novelones de algunas amistades y dices: “mejor así me quedo”. No utilices relaciones ajenas como pronóstico de la tuya. Que otros hayan escogido mal no significa que tú tengas que cerrar la tienda.

Si estás soltero o soltera, aparecerá una persona con una manera diferente de acercarse a ti. No necesariamente será un flechazo inmediato; podría empezar mediante conversación, trabajo, conocidos o convivencia frecuente. Dale oportunidad de mostrar quién es antes de ponerle etiquetas.

Si tienes pareja, vigila tus cambios de humor. Últimamente podrías traer problemas en la cabeza y contestar como si todo mundo tuviera la culpa. Tu pareja o familia no son costal de boxeo emocional. Hablar claramente de lo que te preocupa evitará discusiones innecesarias.

Las noches serán particularmente nostálgicas. Antes de dormir podrías recordar muchísimo a alguien que ya no está contigo, ya sea por distancia, separación o porque la vida tomó otro rumbo. Extrañar es normal; convertir cada recuerdo en una invitación para regresar ya es otra cosa. Hay historias que fueron importantes precisamente porque tuvieron su tiempo, pero no necesariamente porque deban tener segunda temporada.

También se visualiza la noticia de un embarazo dentro de la familia o círculo de amistades. Esto podría provocar cambios en reuniones, planes o dinámicas familiares durante los próximos meses y será motivo de conversación.

En cuestiones de dinero, aquí viene lo interesante. Una noticia relacionada con ahorro, pago pendiente, comisión, venta, devolución, negociación o compra podría beneficiarte. Incluso existe posibilidad de recuperar dinero que dabas prácticamente por perdido o cerrar un trato en mejores condiciones de las esperadas. No gastes inmediatamente esa entrada adicional. Una parte debería utilizarse para resolver pendientes y otra para fortalecer tus ahorros.

Si estás considerando comprar o vender algo importante, compara precios y no aceptes la primera propuesta solamente por querer terminar rápido. Tu paciencia puede representar una diferencia considerable en dinero.

En trabajo, alguien comenzará a reconocer una capacidad tuya que anteriormente había pasado desapercibida. Esto podría abrir camino para nuevas responsabilidades, un ingreso adicional o una oportunidad que llegará más adelante. No minimices lo que sabes hacer.

Capricornio, has sobrevivido etapas que en su momento pensaste que iban a terminar contigo y aquí sigues, quizá más desconfiado, pero también bastante más inteligente. La fortaleza no consiste en jamás caerse; consiste en dejar de utilizar cada caída como excusa para quedarse tirado.

Este martes no necesitas recuperar todo lo perdido. Necesitas recuperar las ganas de construir nuevamente, pero ahora con mejores cimientos y escogiendo cuidadosamente quién merece entrar.

Color del día: Café chocolate.

Números de la suerte: 10, 27 y 43.

Frase del día: “De las ruinas no voy a levantar lo mismo; esta vez voy a construir algo tan firme que ni la envidia encuentre por dónde tumbarlo.”

SAGITARIO – 25 de agosto de 2026

Sagitario, este 25 de agosto de 2026 vas a necesitar poner orden entre lo que deseas sentimentalmente y lo que realmente estás dispuesto a soportar por amor. Si estás soltero o soltera, se marca una conexión con una persona que vive lejos o con quien no podrás convivir tanto como quisieras. Al principio la emoción estará sabrosa: mensajes, llamadas largas, fotografías y esas desveladas donde hasta la batería del celular termina participando en el romance. El problema llegará cuando quieras abrazar y tengas que conformarte con un “buenas noches” acompañado de corazoncitos.

Tú necesitas presencia, convivencia y sentir que la persona forma parte de tu vida cotidiana, así que un amor a distancia podría comenzar bonito pero terminar desesperándote. Antes de involucrarte demasiado pregunta qué posibilidades reales existen de encontrarse, viajar o eventualmente vivir más cerca. El amor puede aguantar kilómetros, pero tampoco le quieras exigir milagros al Wi-Fi.

También se aproximan nuevos amores, así que no pongas todos los sentimientos en una sola canasta. Una persona podría comenzar a coquetearte en un ambiente laboral, reunión, salida o mediante amistades en común. Tendrás más opciones de las que imaginas y precisamente por eso necesitarás definir qué buscas. Si quieres algo serio, compórtate como alguien que busca estabilidad y no como quien anda abriendo convocatorias.

Recibirás noticias de una persona de la que llevabas bastante tiempo sin saber nada. Puede ser mediante redes sociales, una llamada o alguien que te contará qué ha sucedido con ella. Esa información despertará curiosidad y recuerdos, pero piensa bien antes de buscarla. No toda noticia del pasado necesita convertirse en reencuentro.

En cuestiones económicas aparece dinerito extra. Podría venir mediante comisión, pago atrasado, venta, trabajo adicional o algún movimiento que finalmente se resuelve. Te caerá bastante bien porque traes varios gastos rondándote. Sin embargo, no lo conviertas inmediatamente en permiso para darte todos los gustos que llevas acumulados desde Semana Santa hasta la fecha. Aparta una parte y administra el resto.

En el trabajo y los negocios se abren oportunidades interesantes. Una propuesta podría exigirte aprender algo nuevo, cambiar ciertas rutinas o relacionarte con personas diferentes. No rechaces lo desconocido solamente porque implique salir de tu comodidad. Hay una puerta que puede abrirte otra y posteriormente otra más, pero necesitarás demostrar constancia.

Eso sí, mucho cuidado con una pérdida material o de dinero por descuido. Revisa cartera, celular, llaves, transferencias y pertenencias cuando estés fuera de casa. No dejes objetos importantes en cualquier parte porque podrías pasar horas buscando algo que tú mismo pusiste donde no debías.

Y ahora viene algo todavía más importante: controla esa lengua. Alguien te confiará o ya te confió información delicada y existe riesgo de que la menciones en una conversación creyendo que “no pasa nada”. Sí puede pasar. Una indiscreción podría provocar distanciamiento con una persona que te tiene confianza. Cuando alguien te cuente algo privado, imagina que te entregó un sobre cerrado: no tienes autorización para andar repartiendo copias.

También habrá nuevas oportunidades en aspectos personales. Una invitación inesperada, una conversación o incluso un cambio de planes podría colocarte frente a gente que más adelante tendrá importancia en tu vida. No te encierres ni rechaces todo por flojera.

Sagitario, agosto está terminando con movimiento y tendrás que andar despierto. Las oportunidades no siempre llegan vestidas de oportunidad; algunas aparecen como cambios incómodos, invitaciones inesperadas o decisiones que dan miedo. Aprende a reconocerlas antes de que pasen de largo.

Y recuerda: puedes recuperar dinero, comprar nuevamente un objeto y encontrar otro trabajo, pero recuperar la confianza de alguien después de traicionarla con la lengua puede costarte muchísimo más.

Color del día: Naranja quemado.

Números de la suerte: 9, 21 y 37.

Frase del día: “Voy a cuidar lo que digo, aprovechar lo que llega y dejar de pedirle señales a la vida cuando ya me está poniendo las oportunidades enfrente.”

ARIES – 25 de agosto de 2026

Aries, este 25 de agosto de 2026 tendrás que bajarle dos rayitas a las prisas, porque andar queriendo llegar a todos lados como alma que lleva el diablo podría meterte en un problema innecesario. Se marcan retrasos, contratiempos en traslados o riesgo de algún percance vial por distracción, así que sal con tiempo, evita manejar mirando el celular y no quieras recuperar veinte minutos pisándole como si te persiguiera la suegra. Si tienes un compromiso importante, organiza tus horarios desde antes porque una llegada tarde podría dejar una mala impresión.

En el terreno sentimental traes un asunto bastante sabroso pero también delicado. Existe una amistad por la que estás comenzando a sentir algo diferente, y entre bromita, mensajito y mirada sospechosa ya se ha comenzado a calentar el comal. Podría presentarse la oportunidad de terminar entre sábanas, pero antes de andar descubriendo habilidades ocultas pregúntate qué quieres realmente.

Si existe otra persona involucrada sentimentalmente, cuidado. Una calentura de unas horas puede convertirse en problema de varias semanas. Y si ambos están libres, tampoco significa que esté prohibido darse gusto, pero hablen claramente antes, porque uno puede pensar que fue diversión y el otro comenzar a escoger nombres para los hijos. No confundas deseo con compromiso ni amistad con garantía de relación.

Tu corazón estará más sensible de lo habitual y podrías sentir necesidad de contar demasiado sobre tus emociones. Selecciona bien a quién le enseñas tus puntos débiles. No todo mundo que pregunta cómo estás lo hace porque genuinamente le importa; algunos nomás quieren material fresco para el mitote.

En cuestiones de salud y hábitos, necesitas corregir ciertos excesos. Desvelarte constantemente, comer a deshoras y abusar de la cerveza puede comenzar a reflejarse en tu energía y composición corporal. Si has notado aumento de peso o que te cuesta más recuperarte después de tus actividades, no necesitas castigarte ni hacer barbaridades: duerme mejor, modera el alcohol, muévete más y organiza tus comidas. Tu cuerpo no necesita promesas de lunes; necesita constancia durante toda la semana.

En proyectos personales traes una desesperación tremenda porque quieres resultados inmediatos. Cuando algo no avanza al ritmo que imaginabas comienzas a preguntarte si deberías abandonar. No sueltes la toalla solamente porque todavía no ves el resultado completo. Hay proyectos que primero necesitan estructura, contactos, experiencia y varios intentos antes de comenzar a producir frutos.

Entre finales de agosto y septiembre podrías encontrar una alternativa distinta para acercarte a una meta que llevas tiempo persiguiendo. Quizá el problema nunca fue tu objetivo, sino la estrategia que estabas utilizando. Si una puerta no abre, deja de darle cabezazos y busca otra entrada.

También viene la llegada de una amistad nueva que tendrá bastante influencia en tu manera de pensar. Puede ser alguien que conozcas mediante trabajo, negocio, gimnasio, reunión o personas en común. Habrá confianza rápidamente, pero no entregues todos tus secretos durante la primera semana. Deja que el tiempo confirme si esa conexión merece permanecer.

Esta persona podría enseñarte algo relacionado con disciplina, negocios, relaciones o manera de enfrentar problemas. Incluso hará que reconozcas ciertos defectos tuyos que nadie había logrado señalarte sin que te enchilaras.

En dinero, evita compras impulsivas durante estos días. Traes ganas de premiarte por todo y luego la tarjeta termina pagando tus celebraciones. Prioriza aquello que verdaderamente necesitas y guarda para un compromiso que aparecerá próximamente.

Aries, tu problema no es falta de capacidad; muchas veces es falta de paciencia. Quieres sembrar por la mañana y cosechar antes de cenar. Aprende a respetar los procesos. Lo que estás construyendo puede darte buenos resultados, pero tendrás que dejar de abandonar cada vez que algo tarda más de lo esperado.

Color del día: Rojo ladrillo.

Números de la suerte: 2, 19 y 34.

Frase del día: “Si no salió a la primera, que se prepare la vida, porque voy otra vez; nomás que ahora con más experiencia y menos pendejadas.”

TAURO – 25 de agosto de 2026

Tauro, este 25 de agosto de 2026 vas a comenzar a reconocer ciertas actitudes tuyas que necesitan una buena sacudida. Cambiar no significa dejar de ser quien eres ni convertirte en lo que otros quieren; significa quitarte costumbres que ya te están complicando la existencia. Tu terquedad puede ayudarte muchísimo cuando persigues una meta, pero también puede convertirse en piedra en el zapato cuando sabes perfectamente que estás equivocado y aun así quieres ganar la discusión hasta por cansancio.

Mucho cuidado con amistades, secretos y chismes. Una persona de piel clara podría andar hablando de asuntos tuyos que no le corresponden, agregándole de su cosecha y haciendo parecer que sabe hasta lo que desayunaste. Antes de reaccionar, confirma de dónde viene la información. No te conviene enfrentar a medio mundo basándote únicamente en “me dijeron que dijeron”.

También revisa lo que tú has contado. A veces das información creyendo que existe confianza y después resulta que aquella persona tiene la boca más floja que tornillo viejo. Durante los próximos días aplica una regla sencilla: aquello que todavía no quieras ver convertido en conversación pública, no se lo cuentes a nadie.

En asuntos personales, evita las mentiras piadosas. Una explicación aparentemente insignificante podría crecer hasta convertirse en un problema difícil de sostener. La verdad puede incomodar cinco minutos; una mentira mal armada puede obligarte a recordar versiones durante meses. Particularmente con pareja, familia y trabajo, habla claro.

Una persona muy querida podría darte una sorpresa en estos días. Puede tratarse de una visita, regalo, invitación, mensaje o detalle que no esperabas y que te hará recordar que la felicidad muchas veces llega en cosas pequeñas. Disfrútalo sin empezar a buscarle inmediatamente el “¿y ahora qué querrá?”. No todo gesto bonito trae factura escondida.

En el amor, cuidado con andar jugando a tener menú cuando ya tienes platillo servido en casa. Si tienes pareja, podría aparecer alguien que te despierte curiosidad y te haga sentir nuevamente esas maripositas que luego resultan ser puro reflujo emocional. Antes de arriesgar una relación por una aventura, pregúntate si realmente quieres terminar lo que tienes o solamente estás buscando emoción porque la rutina te cansó.

Si estás soltero o soltera, hacia finales de semana podría aparecer un encuentro casual o amor de una noche. Disfrutar tu sexualidad es decisión tuya, pero hazlo con responsabilidad, consentimiento y protección. Si notas molestias genitales, flujo inusual, ardor, lesiones u otros síntomas, evita automedicarte y busca atención médica; las infecciones de transmisión sexual y otras infecciones requieren diagnóstico adecuado.

En trabajo y actividades personales necesitarás organizar mucho mejor tu tiempo. Se aproximan varios compromisos y corres riesgo de quedar mal simplemente por querer aceptar todo. Anota fechas, establece prioridades y aprende a decir “no puedo” cuando realmente no tienes espacio. Quedar bien con diez personas y terminar cumpliéndole solamente a tres no es organización, es andar apagando incendios que tú mismo prendiste.

También viene un cambio relacionado con tus rutinas o responsabilidades. Al principio podría incomodarte porque tú eres muy de agarrarle cariño hasta al lugar donde estacionas el carro, pero esa modificación terminará obligándote a desarrollar una habilidad nueva.

En dinero, controla los gastos por antojo. Podrías tener una entrada y sentir inmediatamente que eres heredero de Slim. No. Se visualiza un compromiso económico próximo y agradecerás haber guardado algo.

Tauro, esta etapa no se trata de cambiar tu esencia, sino de pulir aquello que te está cerrando puertas. Aprende a hablar menos de tus planes, decir más verdades, administrar tu tiempo y no poner en riesgo algo valioso solamente por una emoción pasajera.

Color del día: Verde botella.

Números de la suerte: 4, 16 y 31.

Frase del día: “Voy a cambiar lo que me estorba, no lo que me hace único; y al que no le guste, que vaya acomodando su coraje donde le quepa.”

GÉMINIS – 25 de agosto de 2026

Géminis, este 25 de agosto de 2026 comenzarás a recibir noticias que van a mover bastante tu círculo cercano. Se marca el embarazo de una amistad o persona conocida, situación que podría tomarte por sorpresa porque quizá nadie se imaginaba que esa persona fuera a dar semejante noticia. También se aproxima un festejo, reunión o celebración donde podrías descubrir que no fuiste invitado o invitada. Antes de sentir que te quitaron hasta el apellido, analiza las circunstancias. No todas las ausencias significan rechazo y tampoco necesitas estar presente en cada bautizo, boda, cumpleaños y destape de refresco para comprobar que la gente te aprecia.

Tus inseguridades podrían hacerte interpretar algunas situaciones de manera demasiado personal. Si alguien tarda en responder, pensarás que está molesto; si no te incluyen en algo, creerás que hablan de ti; si notas distante a una persona, comenzarás a fabricar veinte explicaciones. No permitas que tu cabeza escriba historias sin tener pruebas. Entrarás poco a poco en un periodo emocional más estable y comenzarás a bajarle al orgullo, pero también necesitarás aprender a preguntar antes de sacar conclusiones.

Habrá momentos donde querrás mandar todo a tiznar a su madre, especialmente porque algunos planes en los que has trabajado muchísimo todavía no terminan de concretarse. Te desesperará sentir que haces, mueves, preguntas y buscas mientras los resultados llegan a vuelta de rueda. No abandones por desesperación aquello que has construido con tanto esfuerzo. Antes de finalizar agosto podrías observar una pequeña señal de avance que confirmará que no has trabajado en vano.

La clave será la constancia. Tú puedes entusiasmarte muchísimo al comenzar algo, pero cuando el resultado tarda comienzas a voltear hacia otros proyectos. Esta vez tendrás que terminar lo iniciado antes de perseguir la siguiente ocurrencia.

En amistades viene un movimiento doloroso. Una persona podría alejarse de tu vida, ya sea por diferencias, distancia, cambios personales o porque simplemente sus caminos comenzaron a apuntar hacia lugares distintos. Te dolerá porque hubo confianza y momentos importantes, pero no intentes retener a quien ya tomó una decisión. Esa amistad dejará una enseñanza relacionada con límites, lealtad y reciprocidad que recordarás durante mucho tiempo.

En el terreno laboral se aproxima estrés y acumulación de pendientes. Podrías recibir tareas nuevas justo cuando todavía no terminas las anteriores. Organiza tus tiempos y deja de confiar únicamente en tu memoria. Haz prioridades, establece horarios y evita comprometerte con fechas imposibles solamente para quedar bien. También será importante no llevarte todos los problemas del trabajo a casa.

En cuestiones del amor, una persona relacionada con tierras lejanas podría reaparecer o volver a tener mayor presencia en tu vida. Si ya existía un vínculo sentimental, la distancia comenzará a pesar menos porque surgirán conversaciones más serias sobre cómo hacer funcionar la relación. Podrían empezar a hablar de una visita, encuentro o plan que permita fortalecer lo que tienen.

Si tienes pareja, vendrá una oportunidad para solucionar un desacuerdo que llevaba tiempo escondido debajo de la alfombra. El orgullo bajará y ambos podrán hablar desde un lugar mucho más tranquilo.

Tu estado de ánimo también experimentará cambios importantes. Ciertas situaciones familiares o personales te harán comprender que muchas cosas por las que te desgastas diariamente no tienen el tamaño que tú les das. Vas a empezar a valorar detalles pequeños, conversaciones tranquilas, tiempo con personas importantes y hasta momentos que antes considerabas rutinarios.

Géminis, madurar no significa volverte aburrido ni dejar de ser espontáneo. Significa aprender dónde vale la pena invertir energía y dónde solamente estás gastando vida.

Color del día: Amarillo mostaza.

Números de la suerte: 12, 25 y 39.

Frase del día: “Si algo tarda, trabajaré más; si alguien se va, aprenderé; y si no me invitaron, pues que mínimo me manden pastel.”

CÁNCER – 25 de agosto de 2026

Cáncer, este 25 de agosto de 2026 necesitas bajarle dos rayitas a esos cambios de humor porque puedes amanecer repartiendo amor y para la tarde ya quieres bloquear hasta al que vende los elotes. No descargues tus frustraciones con quien ni la debe ni la teme. Durante estos días traerás varias preocupaciones dando vueltas en la cabeza y eso podría hacerte perder la paciencia por cualquier tontería. Antes de responder feo, identifica qué es lo que realmente te tiene incómodo.

Una situación importante relacionada con tu entorno cercano te hará reaccionar y mirar de manera diferente a tu familia y amistades. Vas a comprender que has desperdiciado demasiado tiempo preocupándote por problemas pequeños mientras has dejado para después llamadas, visitas, abrazos y conversaciones que sí tienen valor. No esperes a que ocurra algo fuerte para decirle a la gente que quieres cuánto significa para ti.

Tu problema es que sientes muchísimo, pero expresas poquito. Puedes querer con toda el alma y aun así parecer más seco que tortilla olvidada en el comal. Te tragas palabras, cariño y hasta disculpas porque crees que mostrar sentimientos te vuelve vulnerable. Después, cuando estás solo, te arrepientes de no haber dicho aquello que traías atravesado.

En el amor existe una persona que significa bastante para ti y con quien pudiste haber avanzado más, pero el miedo al fracaso te hizo poner freno de mano. Has permitido que experiencias anteriores decidan lo que puede suceder en una historia completamente distinta. No todas las personas vienen a repetirte la misma fregadera.

Si estás soltero o soltera y todavía existe oportunidad con esa persona, da una señal clara. No necesitas llegar con mariachi, ramo de doscientas rosas y escritura de propiedad; basta con hablar sinceramente. Si corresponde a tus sentimientos, qué bueno, y si no, por lo menos dejarás de vivir atormentándote con el famoso “qué hubiera pasado”.

Si tienes pareja, será buen momento para recuperar la cercanía emocional. Podrían haber caído en una dinámica donde hablan mucho de pendientes, cuentas y obligaciones, pero poco de ustedes. Una conversación sincera puede volver a encender algo que la rutina estaba apagando.

También vienen cambios importantes en tus planes. Algo que dabas prácticamente por hecho podría modificar fecha, condiciones o dirección. No lo interpretes inmediatamente como fracaso. Ese movimiento puede obligarte a tomar una ruta que posteriormente resulte más conveniente. Adáptate sin perder de vista tu objetivo.

Lo que sí debes evitar es cambiar tu esencia para complacer gente que ni siquiera está satisfecha consigo misma. Si para pertenecer a cierto círculo tienes que fingir gustos, callarte opiniones o actuar como alguien que no eres, entonces ese lugar te queda chico. Aprende a distinguir entre mejorar como persona y deformarte para conseguir aprobación.

Pon especial atención a trámites, documentos, contratos, pagos o asuntos administrativos. Podría quedar pendiente una firma, copia, actualización, fecha o requisito aparentemente pequeño que después te haga dar otra vuelta. Revisa todo antes de entregar y guarda comprobantes. Si tienes algún trámite importante durante estos días, no lo dejes para el último momento.

En cuestiones económicas no se ve momento para andar gastando por impulso. Puede aparecer una compra relacionada con casa, familia o algún compromiso que no tenías contemplado. Administra con cabeza y evita comprar cosas solamente porque estaban “en oferta”; ahorrar cien pesos gastando dos mil sigue siendo gastar dos mil.

Cáncer, esta etapa viene a enseñarte que sentir no sirve de mucho cuando jamás expresas lo que llevas dentro. Abraza, habla, agradece y también pide perdón cuando sea necesario. La vida no manda recordatorios avisando cuánto tiempo queda con cada persona.

Dale vuelo a la hilacha, disfruta, enamórate si quieres y deja de vivir protegiéndote tanto de un posible dolor que termines protegiéndote también de la felicidad.

Color del día: Blanco perla.

Números de la suerte: 13, 24 y 40.

Frase del día: “Ya no me voy a quedar con palabras atoradas; quien me importa lo va a saber, y quien no valore lo que siento, que siga su camino.”