México reanuda exportación de ganado a Estados Unidos

México reanudó la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos desde Agua Prieta, en el norteño estado de Sonora, con un primer envío de 750 cabezas que aumentará gradualmente hasta 1,500, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, explicó en un comunicado que la reapertura es resultado de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, además de asociaciones y uniones ganaderas.

Como parte del esquema sanitario, López Gutiérrez señaló que México mantendrá la trazabilidad completa de cada animal, desde su nacimiento y durante su traslado hasta que sea colocado en territorio estadounidense.

También verificará la dispersión de moscas para combatir el gusano barrenador del ganado en Chihuahua y Sonora, además de mantener controles de seguridad en un perímetro de 200 kilómetros.

Plaga afectó a 30 de los 32 estados mexicanos

En mayo de 2025, Estados Unidos restringió temporalmente el ingreso de ganado en pie desde México, para “revisar” la estrategia conjunta contra la plaga.

Sonora y Chihuahua fueron considerados los primeros estados en condiciones de retomar los envíos por su menor riesgo sanitario, aunque la reapertura ocurre días después de que Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador desde el inicio de la emergencia zoosanitaria en noviembre de 2024.

Tras esa detección, las autoridades y organizaciones ganaderas establecieron un cerco sanitario de 20 kilómetros, liberaron 360,000 moscas estériles y aplicaron tratamientos preventivos tanto en bovinos adultos como en becerros.

El caso dejó a Baja California y Baja California Sur como las únicas dos entidades mexicanas sin presencia reportada de la plaga, que se ha extendido a 30 de los 32 estados del país.

Como parte del procedimiento para recuperar el flujo comercial, los animales que crucen hacia Estados Unidos serán sometidos a inspecciones para descartar signos de la plaga.