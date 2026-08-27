Buscan en Florida a una adolescente de 17 años que desapareció con su bebé de seis meses

Las autoridades de Fort Myers, Florida, mantienen una búsqueda urgente de una adolescente de 17 años y su hija de seis meses, quienes fueron vistas por última vez el martes.

La joven fue identificada como Wilbelys Lopez Candelario, mientras que su hija es Marbelys Lopez.

El Departamento de Policía de Fort Myers describió a ambas como “desaparecidas y en peligro” y solicitó la colaboración de la comunidad para determinar dónde se encuentran.

Candelario fue vista por última vez en Fort Myers. En ese momento llevaba una blusa negra y pantalones grises, de acuerdo con las autoridades.

Las circunstancias de la desaparición todavía no están claras y la Policía no ha informado hacia dónde pudieron dirigirse.

Sus edades aumentan la preocupación

Aunque los investigadores no han determinado que exista necesariamente una amenaza inmediata contra la adolescente o su hija, las autoridades consideran que sus edades hacen que la localización sea especialmente urgente.

Un portavoz de la Policía de Fort Myers explicó que el objetivo es encontrar a ambas lo antes posible para comprobar que se encuentran a salvo.

“Aunque las circunstancias no indican que Wilbelys o su hija estén necesariamente en peligro en este momento, sus edades hacen que este sea un asunto de mayor urgencia”, dijo el portavoz, según The Post.

“Queremos localizar a ambas lo antes posible para garantizar su seguridad y bienestar”.

La Policía no ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias que precedieron a la desaparición.

Una antigua profesora pidió compartir la alerta

La desaparición también generó llamados de ayuda entre personas que conocen a la adolescente.

Sami Maddox, quien fue una de sus antiguas profesoras, compartió en Facebook la alerta publicada por las autoridades y pidió a sus contactos que ayudaran a difundirla.

“Esta es una de mis antiguas estudiantes”, escribió Maddox al compartir el llamado policial.

Las autoridades esperan que la difusión de las fotografías y de la información disponible ayude a identificar a la madre y a la bebé.

El Departamento de Policía de Fort Myers pidió a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Wilbelys Lopez Candelario o Marbelys Lopez que se comunique con las autoridades.

Los datos pueden ser proporcionados llamando al 239-321-7700.

La investigación permanece abierta mientras los agentes intentan establecer dónde fueron vistas por última vez y localizar a la adolescente y a su hija.

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