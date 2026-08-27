EE.UU. presenta acusaciones contra “R-1” y “R-2”, líderes regionales del CJNG

Estados Unidos presentó una acusación formal contra los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, y Rafael Álvarez Ayala, conocido como “El R2” o “Rafa”, a quienes identifica como presuntos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con documentos judiciales, ambos son señalados por su presunta participación en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos.

Las actividades investigadas abarcarían el periodo comprendido entre 2004 y diciembre de 2023.

La acusación también contempla delitos relacionados con armas de fuego. Según el expediente, los hermanos habrían usado, portado, exhibido o disparado armas —incluida una ametralladora— en relación con la conspiración de narcotráfico.

¿Qué condena podrían enfrentar?

La acusación representa un nuevo golpe judicial contra los presuntos operadores del CJNG. Los cargos relacionados con las cantidades de droga señaladas contemplan una pena mínima de 40 años de prisión, mientras que, de acuerdo con la información publicada sobre el caso, una sentencia podría llegar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, si fueran declarados culpables.

La pena final dependería de un eventual juicio, de las pruebas presentadas y de las determinaciones de un tribunal estadounidense. La acusación, por sí misma, no constituye una declaración de culpabilidad.

Los hermanos Álvarez Ayala son señalados por autoridades estadounidenses como comandantes vinculados al CJNG. El caso se suma a la ofensiva de Washington contra integrantes y operadores de alto nivel de la organización criminal.

Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, fue detenido recientemente en México y enfrenta un proceso relacionado con una eventual extradición a Estados Unidos, mientras que Rafael Álvarez Ayala, “El R2”, permanece prófugo, según reportes publicados sobre el caso.

Además de las acusaciones por narcotráfico, autoridades han relacionado a los hermanos con investigaciones por hechos violentos en México. Entre ellos se encuentra el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aunque estas acusaciones deben distinguirse de los cargos formalmente presentados ante la justicia estadounidense.

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