Video muestra a un policía rompiendo la ventana de un auto y golpeando a exjugador universitario durante arresto en Arkansas

Un video captado durante una persecución policial en Blytheville, Arkansas, ha generado cuestionamientos después de mostrar a un policía estatal rompiendo la ventana trasera de un vehículo y sacando por las rastas a un pasajero, al que posteriormente golpeó durante el arresto.

El hombre detenido fue identificado como Tedrick Washington Jr., de 23 años, quien figuraba en la plantilla de baloncesto de la Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC) y disputó 31 partidos con los Mocs durante la temporada pasada.

Washington viajaba como pasajero en una camioneta Infiniti que era perseguida por las autoridades la noche del 19 de agosto. Posteriormente fue acusado de obstrucción de las operaciones gubernamentales y resistencia al arresto.

El caso ha llamado especialmente la atención por las imágenes de la detención, en las que aparece el agente de la Policía Estatal de Arkansas Theodore Henderson ordenando a Washington salir del vehículo, rompiendo una de las ventanas y tirando del joven por el brazo y el cabello antes de golpearlo.

La persecución comenzó después de que el vehículo alcanzara 130 mph

De acuerdo con el informe de arresto, el incidente comenzó aproximadamente a las 11:21 p.m. del 19 de agosto, cuando Henderson observó una Infiniti QX50 modelo 2023 circulando a 82 millas por hora en una zona cuyo límite era de 60 mph cerca del puente Big Lake, en la carretera Arkansas 18.

El agente activó las luces de emergencia y dio la vuelta para detener el vehículo. Sin embargo, según su reporte, el conductor aceleró y alcanzó inicialmente las 113 mph.

La velocidad llegó posteriormente a 130 mph, mientras Henderson aseguró que tuvo que conducir a velocidades de entre 130 y más de 140 mph para intentar alcanzar la camioneta.

La Policía de Blytheville desplegó bandas de púas cerca de County Road 239. El vehículo las golpeó, pero continuó su marcha hacia Blytheville. Según los informes, posteriormente se pasó un semáforo en rojo y comenzó a perder aire en uno de sus neumáticos delanteros.

Un primer intento de intervención táctica con un vehículo policial no logró detenerlo. Henderson realizó una segunda maniobra cerca de North 16th Street y West Walnut Street, con la que consiguió que la Infiniti subiera a una acera y quedara inmovilizada.

El conductor fue identificado como Adonerus Johnson, de 25 años.

El arresto de Washington quedó registrado en video

Después de detener el vehículo, los agentes arrestaron a Johnson y dirigieron su atención hacia los pasajeros.

El video muestra a Henderson acercándose a Washington, quien estaba sentado detrás del conductor, y ordenándole que saliera del vehículo.

El informe del agente señala que Washington respondió que no podía salir por la abertura disponible y que no obedeció varias órdenes para que atravesara el espacio de la ventana rota.

Henderson utilizó entonces una porra para romper la ventana trasera del lado del conductor.

Después, el policía sujetó a Washington por la muñeca izquierda y tomó un puñado de sus rastas para intentar sacarlo del vehículo.

El joven habría retirado el brazo y utilizado su cuerpo para apoyarse contra la puerta parcialmente abierta.

Según la versión de Henderson, Washington adoptó una postura que el agente interpretó como preparatoria para golpearlo. El policía dijo que, después de soltar brevemente el cabello del joven, Washington parecía dispuesto a atacarlo.

Fue entonces cuando Henderson le propinó un golpe con el puño cerrado en el lado izquierdo del rostro.

El agente finalmente consiguió sacar a Washington del vehículo y llevarlo al suelo.

El policía reportó un segundo golpe durante la lucha

El enfrentamiento no terminó cuando Washington salió de la camioneta.

Según Henderson, el joven mantuvo los brazos tensos, intentó apartarse y mantuvo uno de ellos debajo de la cabeza mientras los agentes intentaban esposarlo.

El policía estatal afirmó que golpeó a Washington una segunda vez en la mejilla izquierda durante el forcejeo.

El informe de otro agente, el cabo Cade Liles, señala que Washington intentó apartar a los policías y llevó repetidamente una de sus manos hacia la cintura.

Liles también describió que Henderson utilizó varios golpes con el puño cerrado contra el rostro del joven.

Washington terminó sangrando como consecuencia del enfrentamiento. Los servicios de emergencia de Pafford acudieron para evaluar a los tres ocupantes del vehículo, aunque los documentos disponibles no indican que alguno de ellos haya sido trasladado a un hospital.

Washington compartió el video y pidió que su historia fuera escuchada

Después del arresto, Washington publicó el video de la detención en su página de Facebook.

Junto a las imágenes escribió, en parte: “Se hará justicia, quiero que mi historia sea escuchada”.

Casi dos semanas después del arresto y luego de que las imágenes se volvieran virales, la ciudad de Blytheville emitió un comunicado para aclarar que sus agentes estuvieron presentes durante el operativo, pero no participaron en el enfrentamiento físico con Washington.

La ciudad reconoció además la preocupación generada por las imágenes.

“Las imágenes son preocupantes y entendemos plenamente el dolor, la ira y la preocupación que continúan provocando en nuestra comunidad”, señaló el comunicado.

El arresto también involucró a un agente del Departamento de Policía de Gosnell.

Los documentos indican que el cabo Liles golpeó a Washington mientras ayudaba a Henderson a completar el arresto. Una revisión interna de Gosnell concluyó que el uso de la fuerza por parte de Liles estaba justificado de acuerdo con las políticas de ese departamento.

Esa revisión, sin embargo, se limitó a las acciones de Liles y no determinó si la actuación de Henderson estuvo justificada.

La actuación del agente estatal sigue sin una conclusión pública

El informe de la Policía Estatal de Arkansas incluye una descripción detallada de las acciones de Henderson durante el arresto. Sin embargo, los documentos divulgados no incluyen una determinación administrativa independiente sobre el uso de la fuerza por parte del agente.

Tampoco se ha informado de una conclusión oficial sobre si Henderson cumplió con los protocolos correspondientes al utilizar la fuerza contra Washington.

La Policía Estatal de Arkansas no respondió a la solicitud de comentarios mencionada en la información proporcionada.

Mientras Washington quedó acusado de resistencia al arresto y obstrucción de las operaciones gubernamentales, Johnson, el conductor de la Infiniti, enfrentó una lista mucho más extensa de cargos.

Entre ellos figuran fuga de un delito grave, conducir bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria, resistencia al arresto, exceso de velocidad de más de 15 mph sobre el límite, adelantamiento indebido por la derecha, no detenerse ante una luz roja, no utilizar el cinturón de seguridad y uso no autorizado de propiedad ajena para facilitar un delito grave.

Según la información presentada, Johnson proporcionó posteriormente muestras de aliento que registraron un nivel de 0.17.

Un pasajero que viajaba en la parte delantera obedeció las órdenes de los agentes y fue dejado en libertad sin cargos.

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