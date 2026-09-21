Nuestra fuerza, nuestra voz: Los latinos en Los Ángeles

Hilda L. Solis, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora del Primer Distrito

Los latinos son el corazón del condado de Los Ángeles, casi 5 millones, 48% de la población. Nos levantamos antes del amanecer como trabajadores esenciales en hospitalidad, construcción, alimentos y cuidado, manteniendo la economía y nuestras comunidades cada día.

Nuestra cultura, tradiciones y pequeñas empresas, que generan miles de millones de dólares al año, muestran cómo nos cuidamos y fortalecemos la región. Ese espíritu continúa hoy, resistiendo esfuerzos por dividirnos y cuestionar nuestro sentido de pertenencia. Los Ángeles prospera gracias a nuestras familias, vecinos y compromiso de apoyarnos.

Juntos seguiremos orgullosos y firmes, construyendo un futuro donde cada latino pueda prosperar.