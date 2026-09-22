San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este martes 22 de septiembre
Conoce cómo estará el tiempo en San Antonio, Texas, para hoy martes 22 de septiembre. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 22 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.
Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) al caer la noche. También se espera un viento del este, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.
La presión atmosférica media será de 1012.3 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:22 h y el crepúsculo será a las 19:31 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.
¿Cuándo llueve en San Antonio?
De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 11%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.
El tiempo en San Antonio, Texas para mañana
El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 95 grados Fahrenheit (25 y 35ºC).
El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días
Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.
El clima en San Antonio, Texas
San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.
La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.
En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.
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