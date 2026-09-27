China envía dos osos panda gigantes a EE.UU. como “enviados de amistad entre chinos y estadounidenses”

China envió este domingo dos pandas gigantes a Estados Unidos, después de la reciente cumbre presidencial de Washington que ofreció mucho simbolismo y pocos logros concretos, informó la prensa estatal. La partida de los pandas fue anunciada el jueves durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a la capital estadounidense, quien calificó el envío como “una buena noticia” y describió a los pandas como “enviados de amistad entre chinos y estadounidenses”.

Los mamíferos blanco y negro son muy populares en todo el mundo y China los envía en condición de préstamo como parte de su programa de “diplomacia del panda” para fomentar las relaciones internacionales.

Estarán diez años en Atlanta

Los pandas Ping Ping y Fu Shuang, ambos nacidos en 2020, partieron en un vuelo fletado del aeropuerto internacional de la ciudad suroccidental de Chengdu, informó la agencia noticiosa estatal Xinhua. Permanecerán los próximos 10 años en el zoológico de la ciudad estadounidense de Atlanta. La agencia oficial china señaló que la parte estadounidense ha preparado mejoras en las instalaciones para acoger a los animales y que expertos chinos han ofrecido orientación técnica sobre recintos, alimentación, cuidados y estándares sanitarios.

La Base de Investigación para la Cría de Pandas Gigantes, en las afueras de Chengdu, realizó una ceremonia de despedida para la pareja. Los dos ejemplares tendrán que pasar por un período de cuarentena a su llegada, durante el cual personal chino permanecerá en el zoológico para cuidar de ambos y ayudarles a adaptarse lo antes posible a su nuevo entorno.

Préstamos como “enviados de amistad”

Atlanta fue durante años uno de los principales centros de la cooperación panda entre ambos países, pero en 2024 devolvió a China sus cuatro ejemplares tras 25 años de colaboración, en paralelo al deterioro de los lazos bilaterales y a la reducción de los programas de préstamo en Estados Unidos, incluido el de Washington. El movimiento actual prolonga el deshielo iniciado ese año, cuando una pareja viajó al zoológico de San Diego bajo un nuevo acuerdo de diez años y Pekín presentó a los animales como “enviados de amistad” entre ambos pueblos.

La llamada “diplomacia de los pandas”, retomada por la República Popular China a finales de la década de 1950, dejó de basarse en regalos directos a partir de los años ochenta, cuando el país implantó fórmulas de préstamo y cooperación científica a largo plazo. En sus acuerdos actuales, China mantiene la propiedad de los animales y establece que las crías nacidas en el extranjero deben regresar al país asiático cuando alcanzan la madurez sexual, mientras los adultos vuelven al entrar en la vejez.

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