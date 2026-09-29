Ataques armados en Guatemala dejan al menos 7 muertos

Al menos siete personas, entre ellas dos mujeres y una niña, murieron en un poblado del este de Guatemala durante confusos ataques armados atribuidos por autoridades a enfrentamientos entre narcotraficantes.

Denuncias anónimas en redes sociales señalaron a militares como responsables de los hechos ocurridos la noche del domingo en el municipio de Huité, unos 130 km al este de Ciudad de Guatemala, pero el ejército negó cualquier participación.

Consultado sobre la posibilidad de que soldados hubieran abierto fuego contra civiles en esa localidad, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que prefería no “adelantar una opinión sin tener antes mayor información de qué fue exactamente lo que ocurrió”.

“Eso es lo que vamos a investigar (…), es la información que yo necesito obtener” para dar una “respuesta concreta”, agregó el ministro a Emisoras Unidas, que lo interrogó sobre las versiones que también apuntan a miembros de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

“Todas las hipótesis se encuentran bajo una rigurosa investigación técnica y científica”, indicó por su parte la Policía Nacional Civil en un comunicado.

El ministro negó que se hubiera tratado de un operativo con participación policial.

El ejército aseguró que los enfrentamientos se originaron por “disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado transnacional”.

“Se decidió no ingresar en ese momento (…) con el fin de no escalar el conflicto”, sostuvo la portavoz militar, Nathalia Mollinedo, en un video difundido en X.

Videos divulgados en redes sociales y publicados por la prensa local muestran la incursión de un comando armado con vestimenta y equipo militar.

Mollinedo descartó que se trate de militares guatemaltecos, al señalar que el personal de la institución “está plenamente identificado” con los “distintivos oficiales”.

“Muchas preguntas”

Según la policía, las investigaciones preliminares indican que se trató de “acciones planificadas” por criminales para generar “zozobra” en la población, y que tuvieron lugar en tres puntos distintos.

En tanto, la fiscalía detalló que en uno de los accesos al municipio fue hallada una camioneta con los cuerpos de una menor de edad y dos mujeres adultas. Cuatro hombres adultos también fueron hallados sin vida.

El diputado opositor Allan Rodríguez, del partido exgobernante Vamos (derecha), rechazó la versión oficial y exigió al presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, aclarar lo sucedido al considerar que hay “muchas preguntas” tras lo sucedido.

Rodríguez se hizo eco de versiones en redes que apuntan a que en el ataque participaron militares extranjeros. “Lo que no podemos tolerar y no podemos esconder es que hubo una masacre (cometida) por un comando integrado por soldados que no son guatemaltecos”.

“No estoy aseverando que sean (…) de Estados Unidos o que sean de cualquier otro país, no tengo esa información y es la información que exijo”, añadió el congresista.

Guatemala es parte de una alianza contra los cárteles de la droga que operan en América Latina impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque Arévalo ha descartado operaciones militares estadounidenses en territorio guatemalteco porque la Constitución lo prohíbe.

El incidente sucede una semana después de la entrega de las primeras armas vendidas por Washington a Guatemala luego de un embargo de medio siglo impuesto por violaciones a los derechos humanos, y una reciente alianza entre fiscales de ambos países para fortalecer el combate a los carteles de droga.

Arévalo es criticado constantemente por su política de seguridad, especialmente por la estrategia contra las pandillas que en enero pasado mataron a 11 policías.

Su gobierno sostiene que la lucha contra estos grupos debe librarse sin cometer abusos ni arbitrariedades, en respeto a los derechos humanos.

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