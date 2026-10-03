Editorial: por la reelección de Steve Veres 

Para el Asiento 2 de la Junta de Síndicos del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles (LACCD) se postula el titular Steve Veres, quien asumió el cargo en 2017 por segunda vez, después de haberse desempeñado en el mismo puesto de 2011 a 2015. En 2022 ganó con 633,509 votos (66.3%).

Los otros candidatos son Adriana Cabrera, Kristina Irwin,y Robert Payne. Un candidato adicional, Roy Payan, suspendió su campaña.

La Junta supervisa los presupuestos, inversiones y desarrollo de sus nueve colegios comunitarios con sus 194,000 estudiantes, interesándose en temas como el déficit habitacional en sus instalaciones.

Hijo de padres inmigrantes, Steve Veres, de 50 años de edad, nació en Los Ángeles. Creció en Boyle Heights y Huntington Park. Se graduó de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), con honores en el BA; obtuvo allí su MA y cursó tres años de estudios de doctorado.

Comenzando como maestro de escuela pública, periodista y editor de noticias, entre 2003 y 2012 fue concejal de la ciudad de San Fernando.

Paralelo a su labor como síndico del LACCD, Veres trabajó como subjefe de gabinete para Kevin de León, entonces líder del Senado estatal, como director de la oficina de distrito de la también senadora estatal María Elena Durazo, y para la asambleísta Cindy Montañez en la misma función de director de su oficina de distrito. Contribuyó en esas funciones a ampliar el acceso a matrícula gratuita en los community colleges para estudiantes elegibles, a desarrollar el nuevo Crédito Fiscal para la Contratación de Personas sin Hogar en California (Homeless Hiring Tax Credit), incluído en el presupuesto estatal en 2021 y vigente a partir de 2022, y a negociar en 2014 la ampliación del programa de créditos fiscales para cine y TV de California, una medida que protegió empleos en esta industria que en 2012 contaba con unos 117,000 puestos en todo el estado.

Steve Veres es miembro electo, designado o voluntario de una gran cantidad de juntas, comités y organizaciones.

Ha obtenido el respaldo, entre otros, del Los Angeles College Faculty Guild, la Los Angeles League of Conservation Voter (LALCV), y el Partido Demócrata del condado de Los Ángeles.

De resultar reelecto, sus planes son “hacer que los colegios comunitarios sean verdaderamente asequible”, agregando a la matrícula gratuita ya existente elementos como “el alojamiento, la alimentación, el transporte, los libros de texto y el cuidado de los hijos”; asimismo, centrar sus esfuerzos en mejorar las tasas de graduación y de transferencia a universidades de cuatro años.

Por su trayectoria, su experiencia y sus definidos planes, La Opinión encuentra que es el mejor candidato e invita a sus lectores a votar por él.