Horóscopo de hoy para Leo del 7 octubre de 2026

Júpiter, el gran benefactor, estará de tu lado y te dará energía extra. Se potenciará al máximo tu personalidad expresiva y creativa: nada parecerá detenerte y muchas personas querrán seguirte. Ese paso hacia un mayor conocimiento de ti mismo abrirá un camino que puede llevarte muy lejos.

Horóscopo de amor para Leo Estas reacio a dejar un amor existente Con ese compromiso, eventualmente tendrás la pareja por la que has esperado. Si eres soltero tu actitud amena determina que tan bien te va. Las personas reaccionan positivamente ante ti y notan lo muy sociable que eres. Es fácil para ti conocer e impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Leo Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.