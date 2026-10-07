Horóscopo de hoy para Leo del 7 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Júpiter, el gran benefactor, estará de tu lado y te dará energía extra. Se potenciará al máximo tu personalidad expresiva y creativa: nada parecerá detenerte y muchas personas querrán seguirte. Ese paso hacia un mayor conocimiento de ti mismo abrirá un camino que puede llevarte muy lejos.

Horóscopo de amor para Leo

Estas reacio a dejar un amor existente Con ese compromiso, eventualmente tendrás la pareja por la que has esperado. Si eres soltero tu actitud amena determina que tan bien te va. Las personas reaccionan positivamente ante ti y notan lo muy sociable que eres. Es fácil para ti conocer e impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraLeo

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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