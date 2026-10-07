Horóscopo de hoy para Leo del 7 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Júpiter, el gran benefactor, estará de tu lado y te dará energía extra. Se potenciará al máximo tu personalidad expresiva y creativa: nada parecerá detenerte y muchas personas querrán seguirte. Ese paso hacia un mayor conocimiento de ti mismo abrirá un camino que puede llevarte muy lejos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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