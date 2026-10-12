Horóscopo de hoy para Leo del 12 octubre de 2026

Surgirán ideas para decorar tu hogar y te sentirás restaurado por el tiempo que pases con tus seres queridos. La reconciliación estará favorecida y facilitará el acercamiento. Será un momento para revivir conexiones del pasado y recuperar el contacto con quienes forman parte de tu vida privada.

Horóscopo de amor para Leo Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.