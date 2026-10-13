Horóscopo de hoy para Leo del 13 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Vienes de un linaje lleno de poder y secretos que quizá se ocultaron para protegerte. Hoy la vida te invita a descubrir misterios familiares y mirar de frente aquello que permaneció escondido. Invoca la verdad para comprender tus ancestros, tus orígenes y aquello que pertenece a tu pasado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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