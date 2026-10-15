Horóscopo de hoy para Libra del 15 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Se presentarán las condiciones perfectas para tomarte un respiro y disfrutar de un momento relajado con tus amigos. Organizar una salida o una actividad recreativa será una excelente idea. Compartir alegría con otros renovará tu ánimo. Ahora, el entusiasmo llegará de la mano de la variedad.

Horóscopo de amor para Libra

Sintiéndote confiado estas tanto curioso como esperanzado respecto al futuro. Te rodeas de personas que son importantes y que comparten tu optimismo. Si hay cierta persona que se siete menos segura sobre el futuro, apreciara tu apoyo, déjale saber cómo te sientes.

Horóscopo de dinero para Libra

Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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