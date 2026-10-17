Horóscopo de hoy para Leo del 17 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será una ocasión excelente para revisar tus hábitos alimentarios y cuidar tu figura. Puedes reducir el consumo de grasas y harinas e incorporar más verduras. Si te animas, prueba preparar tus propios platos y comenzar las mañanas con bebidas naturales que te ayuden a sentirte liviano.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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